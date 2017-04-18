На ярмарке труда в Тартумаа предложат 1500 вакансий

На ярмарке будет представлено 55 работодателей, а в общей сложности будет предложено около 1500 рабочих мест. Работу можно будет найти в очень разных сферах. Будут предлагаться рабочие места для молодежи и для людей с пониженной трудоспособностью, а также возможность пройти практику.

По словам руководителя отделения Кассы страхования от безработицы в Тартумаа Яне Вяли, на ярмарке труда Тартумаа, которая отмечает свой маленький юбилей и проводится уже в пятый раз, будут представлены работодатели и предложения о работе, достойные данной даты. По сравнению с предыдущими годами, предложения о работе стали более разнообразными – ищут людей от мастеров по приготовлению голубцов до врачей-преподавателей и специалистов ИТ-сектора.

«Кроме трудового посредничества, каждый сможет посетить интересные для себя семинар или лекцию – всего будет проведено 26 различных семинаров и лекций. В зале Baer осветим темы, связанные с оценкой трудоспособности и пониженной трудоспособностью. В зале Ewers пройдут семинары на темы участия в конкурсах на работу и прохождения собеседования, в зале Kraus расскажем о трудоустройстве за границей, на семинары в зал Parrot приглашаем людей, которые взвешивают решение о начале предпринимательской деятельности, а в зале Peterson сконцентрируемся на темах душевного здоровья, а также на темах благополучия и юридических вопросах, связанных с рабочим местом, также мы ознакомим с новыми услугами Кассы страхования от безработицы для работающих людей. В зале Pirogov будет открыта комната карьеры, и все желающие смогут получить консультацию по карьере», - рассказала Вяли.

Наряду с фирмами из Эстонии, в ярмарке также примут участие учреждения рынка труда из Финляндии, Латвии, Дании и Болгарии, которые представят предложения о работе в своих странах.