Сависаар передал в суд чрезвычайно объемную историю болезни: экспертиза может занять до восьми месяцев

Эдгар Сависаар выстраивает линию защиты в суде. Для этих целей политик передал на судебно-медицинскую экспертизу охватывающую десятки лет историю болезни, на изучение которой уйдет несколько месяцев.
Судебная сага сможет начаться лишь по завершении экспертизы, пишет Postimees.
«Это одна из самых объемных историй болезни, что мы получали, - отметил директор Института судмедэкспертизы Юллар Ланно. – Нам представили доказательства, где описывается состояние здоровья на протяжении десятков лет. Экспертной комиссии придется тщательно изучить полученные материалы».
Ланно признал, что это важная задача, а от экспертов ждут быстрого ответа. «Мы сможем работать только на основании полученных материалов. Поскольку их много, обработка данных займет время», - сказал он и подтвердил прозвучавшую ранее информацию, что на экспертизу уйдет от четырех до восьми месяцев.
По словам профессора криминологии Юри Саара, во время судебного процесса экспертизу здоровья, например, проводят в том случае, если подсудимый находится в коме и он не в состоянии давать показания в суде. Также Саар отметил, что обычно во время экспертизы изучается и психическое состояние человека. «Разговоры защиты о том, что процесс надо завершить, так как они не могут принимать участие в заседании – все это может создать прецедент», - считает Саар.
Как Сависаар, так и его защитники хотят с помощью результатов судебно-медицинской экспертизы доказать, что политик не сможет участвовать в судебном процессе по состоянию здоровья.
Для изучения истории болезни Сависаара Институт судмедэкспертизы создал состоящую из разных специалистов комиссию. Очевидно, чтобы повлиять на решение экспертов, в минувшие выходные политик опубликовал в соцсети Facebook экспертную оценку одного из своих лечащих врачей.
Еще год назад, когда, по мнению врача, состояние здоровья политика было не лучше, Сависаар был готов участвовать в президентских выборах. В настоящее время бывший глава Центристской партии подумывает о возможном участие в местных выборах, которые состоятся в октябре.
За год в Эстонии делается порядка 2400 судебно-медицинских экспертиз, более половины из которых связаны с умершими. Экспертизы, как в случае с Сависааром, проводятся довольно редко.
Судьи и адвокаты, с которыми удалось пообщаться Postimees, отметили, что за их многолетнюю практику было мало случаев, когда судебный процесс приостанавливали по состоянию здоровья подсудимого.
В СМИ нередко упоминалось так называемый процесс Паулуса, в отношении одного из участников которого судебные разбирательства были прекращены. Было проведено несколько экспертиз, которые установили, что Райнар Соол не мог участвовать в судебном процессе по состоянию здоровья. Даже его адвокат тогда отметила, что в ее практике это был первый подобный случай.