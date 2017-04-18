Сависаар передал в суд чрезвычайно объемную историю болезни: экспертиза может занять до восьми месяцев

Судебная сага сможет начаться лишь по завершении экспертизы, пишет Postimees.

«Это одна из самых объемных историй болезни, что мы получали, - отметил директор Института судмедэкспертизы Юллар Ланно. – Нам представили доказательства, где описывается состояние здоровья на протяжении десятков лет. Экспертной комиссии придется тщательно изучить полученные материалы».

Ланно признал, что это важная задача, а от экспертов ждут быстрого ответа. «Мы сможем работать только на основании полученных материалов. Поскольку их много, обработка данных займет время», - сказал он и подтвердил прозвучавшую ранее информацию, что на экспертизу уйдет от четырех до восьми месяцев.

По словам профессора криминологии Юри Саара, во время судебного процесса экспертизу здоровья, например, проводят в том случае, если подсудимый находится в коме и он не в состоянии давать показания в суде. Также Саар отметил, что обычно во время экспертизы изучается и психическое состояние человека. «Разговоры защиты о том, что процесс надо завершить, так как они не могут принимать участие в заседании – все это может создать прецедент», - считает Саар.

Как Сависаар, так и его защитники хотят с помощью результатов судебно-медицинской экспертизы доказать, что политик не сможет участвовать в судебном процессе по состоянию здоровья.

Для изучения истории болезни Сависаара Институт судмедэкспертизы создал состоящую из разных специалистов комиссию. Очевидно, чтобы повлиять на решение экспертов, в минувшие выходные политик опубликовал в соцсети Facebook экспертную оценку одного из своих лечащих врачей.

Еще год назад, когда, по мнению врача, состояние здоровья политика было не лучше, Сависаар был готов участвовать в президентских выборах. В настоящее время бывший глава Центристской партии подумывает о возможном участие в местных выборах, которые состоятся в октябре.

За год в Эстонии делается порядка 2400 судебно-медицинских экспертиз, более половины из которых связаны с умершими. Экспертизы, как в случае с Сависааром, проводятся довольно редко.

Судьи и адвокаты, с которыми удалось пообщаться Postimees, отметили, что за их многолетнюю практику было мало случаев, когда судебный процесс приостанавливали по состоянию здоровья подсудимого.

В СМИ нередко упоминалось так называемый процесс Паулуса, в отношении одного из участников которого судебные разбирательства были прекращены. Было проведено несколько экспертиз, которые установили, что Райнар Соол не мог участвовать в судебном процессе по состоянию здоровья. Даже его адвокат тогда отметила, что в ее практике это был первый подобный случай.