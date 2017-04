На улицы Стамбула вышли тысячи протестующих против изменения конституции Турции

Сообщается, что по меньшей мере тысяча протестующих собрались на европейской стороне города в районе Бешикташ, еще две тысячи демонстрантов прошли маршем по азиатской стороне, в районе Кадыкей. Протестовавшие скандировали, что не выберут Эрдогана президентом, также звучали лозунги: "Мы против фашизма!". По данным AP , участники акции протеста держали плакаты с надписью "Нет, мы победим", а также скандировали - "Вор, убийца Эрдоган".

По предварительным итогам, в Турции на прошедшем в воскресенье референдуме о конституционной реформе за внесение 18 поправок проголосовали 51,41% граждан страны. С учетом результатов Реджеп Тайип Эрдоган сможет управлять страной до 2029 года. Конституционные изменения, в частности, предусматривают введение в Турции президентской формы правления. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров.

Протестующие в Стамбуле прошли к зданию Высшего избирательного совета. Полиция им не мешала, но предостерегала от использования оскорбительных лозунгов.

