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За минувшие сутки на дорогах Эстонии задержали шесть водителей в наркотическом опьянении

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Martin Ilustrumm/Kanal2

За минувшие сутки полиция задержала на дорогах страны 23 водителей автотранспортных средств в нетрезвом состоянии, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Отмечается, что шесть задержанных находились в состоянии наркотического, а остальные 17 – алкогольного опьянения.

Полиция напоминает, что вождение в состоянии опьянения наказывается штрафом в размере до трехсот штрафных единиц, арестом или лишением права управления транспортным средством на срок до двенадцати месяцев.

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