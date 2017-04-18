За минувшие сутки на дорогах Эстонии задержали шесть водителей в наркотическом опьянении
18 апреля 2017 г., 08:35
За минувшие сутки полиция задержала на дорогах страны 23 водителей автотранспортных средств в нетрезвом состоянии, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Отмечается, что шесть задержанных находились в состоянии наркотического, а остальные 17 – алкогольного опьянения.
Полиция напоминает, что вождение в состоянии опьянения наказывается штрафом в размере до трехсот штрафных единиц, арестом или лишением права управления транспортным средством на срок до двенадцати месяцев.