За минувшие сутки на дорогах Эстонии задержали шесть водителей в наркотическом опьянении

Отмечается, что шесть задержанных находились в состоянии наркотического, а остальные 17 – алкогольного опьянения.

Полиция напоминает, что вождение в состоянии опьянения наказывается штрафом в размере до трехсот штрафных единиц, арестом или лишением права управления транспортным средством на срок до двенадцати месяцев.