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Из-за ДТП на Таллиннской окружной дороге затруднено движение автотранспорта

Rus.Postimees.ee
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Автомобиль полиции. Иллюстративное фото. | ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

На Таллиннской окружной дороге на виадуке Лагеди произошло ДТП, из-за которого было затруднено движение автотранспорта.

Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что на Таллиннской окружной дороге водитель микроавтобуса Kia Pregio не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сообщил Postimees, что в ДТП никто не пострадал. По предварительным данным, причиной произошедшего  могла стала очень скользкая дорога.

Полиция напоминает водителям, что дороги очень скользкие, поэтому и скорость движения должна быть соответствующей.

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