Из-за ДТП на Таллиннской окружной дороге затруднено движение автотранспорта

Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что на Таллиннской окружной дороге водитель микроавтобуса Kia Pregio не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сообщил Postimees, что в ДТП никто не пострадал. По предварительным данным, причиной произошедшего могла стала очень скользкая дорога.

Полиция напоминает водителям, что дороги очень скользкие, поэтому и скорость движения должна быть соответствующей.