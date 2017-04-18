Из-за ДТП на Таллиннской окружной дороге затруднено движение автотранспорта
18 апреля 2017 г., 08:49
На Таллиннской окружной дороге на виадуке Лагеди произошло ДТП, из-за которого было затруднено движение автотранспорта.
Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что на Таллиннской окружной дороге водитель микроавтобуса Kia Pregio не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.
Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сообщил Postimees, что в ДТП никто не пострадал. По предварительным данным, причиной произошедшего могла стала очень скользкая дорога.
Полиция напоминает водителям, что дороги очень скользкие, поэтому и скорость движения должна быть соответствующей.