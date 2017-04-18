Пентагон начал оценку ядерного потенциала США по приказу Трампа

Как сообщила Уайт, соответствующую проверку в понедельник, 17 апреля, Пентагону поручил провести министр обороны Джеймс Мэттис. Курировать процесс будут первый заместитель министра обороны Роберт Уорк и заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал ВВС Пол Селва, говорится в заявлении. Доклад о проделанной работе представят Трампу в конце года.

Провести оценку ядерного потенциала президент поручил еще в конце января. Тогда в записке Трампа говорилось, что следует инициировать переоценку ядерного потенциала, чтобы определить, насколько средства ядерного сдерживания Соединенных Штатов являются "современными, надежными, гибкими", и убедиться в том, что они способны противостоять угрозам XXI века.

Последний доклад по оценке ядерного потенциала страны был подготовлен во время первого президентского срока Барака Обамы семь лет назад, в 2010 году.

Глава Стратегического командования американских ВС (СТРАТКОМ) генерал ВВС Джон Хайтен рассказал о работе над новым документом, выступая в начале месяца на слушаниях в сенатском комитете Конгресса США по делам вооруженных сил. По его словам, которые приводит ТАСС, оборонное ведомство "пересмотрит оценку угроз, которые исходят от конкурентов Америки в ядерной сфере". "И первым, что мы рассмотрим, станет характер возникших угроз. Мы обратим внимание на Россию, Китай, Северную Корею и Иран, в частности, чтобы убедиться, что мы понимаем, что представляют из себя эти угрозы", - пояснил он тогда.

Старший демократ в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США Адам Смит отметил, что оценка ядерного потенциала страны позволит избежать "дорогостоящей и опасной гонки ядерных вооружений".

Стоит напомнить, что СМИ и эксперты заговорили о возможности начала третьей мировой войны с применением ядерного оружия из-за обострения противостояния КНДР и США. Накануне заместитель постпреда Северной Кореи при ООН Ким Ин Рен заявил, что США создали в Азиатско-Тихоокеанском регионе ситуацию, при которой "в любой момент может начаться ядерная война.

В понедельник во время визита в Южную Корею вице-президент США Майкл Пенс заявил о том, что подошла к концу "эра стратегического терпения" в отношении Северной Кореи.

На прошлой неделе Трамп направил к Корейскому полуострову ударную группу Военно-морских сил (ВМС) США во главе с авианосцем Carl Vinson. Такое решение американские власти приняли на фоне ракетных испытаний, которые продолжает регулярно проводить Северная Корея.

Северная Корея продолжит ?испытания ракет, несмотря на международное осуждение, и будет проводить их каждую неделю, заявил накануне глава департамента МИД КНДР по отношениям с США, заместитель министра иностранных дел Хан Сон Рел.