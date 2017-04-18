Грузия обвинила Россию в посягательстве на суверенитет

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Джалагания также заявил, что «поездка Лаврова является игнорированием международных принципов и законов».

«Это очередная попытка посягательства на суверенитет Грузии», — сказал он.

Ранее президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что российско-грузинские отношения находятся в режиме «стратегического терпения».