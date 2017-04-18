Грузия обвинила Россию в посягательстве на суверенитет
18 апреля 2017 г., 09:16
Специальный представитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе назвал предстоящий визит главы МИД России Сергея Лаврова в Сухуми нарушением суверенитета Грузии, передает ТАСС.
В свою очередь заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Джалагания также заявил, что «поездка Лаврова является игнорированием международных принципов и законов».
«Это очередная попытка посягательства на суверенитет Грузии», — сказал он.
Ранее президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что российско-грузинские отношения находятся в режиме «стратегического терпения».