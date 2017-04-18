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Грузия обвинила Россию в посягательстве на суверенитет

Rus.Postimees.ee
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В Эстонию с двухдневным визитом приедет министр обороны Грузии Леван Изория. | ФОТО: Scanpix

Специальный представитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе назвал предстоящий визит главы МИД России Сергея Лаврова в Сухуми нарушением суверенитета Грузии, передает ТАСС.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Джалагания также заявил, что «поездка Лаврова является игнорированием международных принципов и законов».

«Это очередная попытка посягательства на суверенитет Грузии», — сказал он.

Ранее президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что российско-грузинские отношения находятся в режиме «стратегического терпения».

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