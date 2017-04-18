Кальюлайд: суд над Сависааром был бы жестоким насилием над человеком, который явно слишком слаб

Эдгар Сависаар опубликовал на выходных экспертную оценку заведующего Клиникой кардиологии Тартуского университета Яана Эха относительно своего здоровья.

Надеюсь, теперь стало ясно, почему я не мог поддержать минувшей осенью перед съездом партии выдвижение кандидатуры Эдгара Сависаара на пост председателя. В связи с этим меня неоднократно обвиняли в предательстве Сависаара. Отдельные товарищи по партии распускали слухи, будто мое поведение каким-то образом повлияла Полиция безопасности.

Сависаар тяжело заболел весной 2015 года, долго восстанавливался. К сожалению, выводы, сделанные доктором Эха о физическом состоянии пациента и о его изменившихся когнитивных способностях говорят сами за себя.

В правлении партии все взрослые люди. Все понимали тогда, что происходит, и понимают это сейчас.

Те, кто давал Эдгару Сависаару советы идти до конца и баллотироваться во что бы то ни стало, вели себя безответственно, причем прежде всего по отношению к нему самому. Такими же корыстными мотивами руководствуются и те, кто по-прежнему пытается создать впечатление о возможности возвращения Сависаара в политику и выдвижения его кандидатуры на местных выборах.

Эдгар поступил правильно, опубликовав без купюр оценку доктора Эха.

То, что ему вменяют в вину, не является чем-то таким, что требовало бы завершения судебного разбирательства любой ценой, даже ценой угрозы для жизни подзащитного. Это было бы жестоким правовым насилием над человеком, который явно слишком слаб, чтобы себя защитить.

Если не принимать во внимание недавние события, Эдгар Сависаар так или иначе вошел в историю в качестве лидера Народного фронта и главы переходного правительства. Надеюсь, что судебная экспертиза будет проведена объективно и оценку всем этим событиям дадут со временем не прокуроры и судьи, а историки.