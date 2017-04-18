В Мьянме почти 300 человек погибли во время празднования водного фестиваля

В числе совершенных преступлений убийства, ДТП, употребление наркотиков, кражи, незаконное владение оружием и групповые изнасилования, сообщает Xinhua со ссылкой на местное издание Global New Light of Myanmar .

В результате всех этих преступлений 285 человек погибли, 1073 получили ранения. Это больше, чем погибло в прошлом году. Тогда было совершено 967 преступлений, в ходе которых погибли 272 человека и 1086 получили ранения.

Наибольшее число преступлений было совершено в бывшей столице страны Янгоне. Там зарегистрировано 223 криминальных случая, в результате которых 44 человека погибли и 111 были ранены. Также большое число преступлений зафиксировано в духовной столице Мьянмы - городе Сагайнг (167 криминальных случая) и в городе Мандалай (160).

Традиционный водный фестиваль Тиньянь (Тинджан) продолжался в Мьянме четыре дня - с 13 по 16 апреля. Он является самым важным национальным праздником в стране и предшествует наступлению Нового года по бирманскому Лунно-солнечному календарю. Во время проведения фестиваля принято обливать друг друга водой. По местным поверьям, таким образом с человека смываются все грехи и недуги. Аналогичный праздник существует также в соседних странах - Таиланде, Камбодже и Лаосе.