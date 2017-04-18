Эстонские парламентарии отправились на транспортную выставку в Москву

По словам депутата Рийгикогу Эрки Сависаара, эстонский национальный стенд "ТрансРоссия" представляют 14 предприятий, среди которых Силламяэский порт, ЭЖД, порт Палдиски и другие. «Предприниматели, разумеется, - это те люди, которые будут вести переговоры. Но наше присутствие – это знак того, что государство в нашем лице их поддерживает», - сказал политик. Сависаар добавил также, что эстонские бизнесмены неоднократно подтверждали, что поддержка парламентариев для них крайне важна.

Член экономической комиссии отметил также, что не стоит тешить себя надеждами на то, что участие в "ТрансРоссии" принесет моментальные плоды. Тем не менее присутствие в Москве наших предпринимателей поможет им наладить контакты со своими коллегами, что уже является неплохим результатом. «Грузоперевозки в восточно-западном направлении никуда не исчезнут. Наши соседи прекрасно это знают и умело используют. Но наш экономический интерес заключается в том, чтобы часть товара шла через Эстонию», - сказал Сависаар.

В состав эстонской делегации также вошли председатель экономической комиссии, отечественник Айвар Кокк, центристы Эрки Сависаар и Дмитрий Дмитриев, реформист Денис Бородич и отечественник Эйнар Валлбаум. Министерство экономики и коммуникаций представляет вице-канцлер ведомства Ахти Кунингас. Помимо Эстонии в этом году участие в «ТрансРоссии-2017» принимают еще 25 стран, среди которых Латвия, Литва, Финляндия, США, Канада, Германия и Франция.