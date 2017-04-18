Судья о возможном прекращении дела Сависаара: судья не боится принимать такие решения

Одна из самых известных судей Эстонии Хелве Сяргава, много лет руководившая Харьюским уездным судом, комментируя возможное прекращение производства по делу Эдгара Сависаара, сказала, что судья не позволит общественности влиять на себя, если ему придется выносить подобное решение.
Уголовное дело отстраненного от должности мэра Таллинна, бывшего лидера Центристской партии Эдгара Сависаара и других обвиняемых в Харьюском уездном суде будет рассматривать судья Анне Ребане.
Суд назначил Эдгару Сависаару судебно-медицинскую экспертизу, которую проводит экспертная комиссия Института судебной экспертизы Эстонии (EKEI). В прошлую субботу Сависаар сам опубликовал оценку кардиолога своего состояния здоровья. Общественность интересуется, является ли прекращение производства по уголовному делу в отношении Сависаара обоснованным при таких обстоятельствах?
«Ни один судья Эстонской Республики, а я знаю своих бывших коллег по Харьюскому уездному суду, не будет принимать решение под давлением СМИ и общественности. Оправдательные приговоры так не принимают и не принимали», - говорит опытная судья.
Сяргава подчеркнула, что ее бывшая коллега примет такое решение, только исходя из законов и доказательств: «Они не трясущиеся зайцы, которые всего боятся и впадают в панику, принимая какое-то решение, это я могу подтвердить на 100 процентов».
Прекращая производство по уголовному делу, объяснила Сяргава, судья должен взвесить и оценить все обстоятельства, которые стали известны в ходе производства: «Это целый пакет обстоятельств, который судья очень основательно проанализирует и после этого вынесет свое решение. Принять такое решение не просто».
Решение по Сависаару прецедентом не станет
Присяжный адвокат Яанус Техвер сказал, что он не видит никакого нарушения чувства справедливости в том, что в законе записан принцип, согласно которому уголовное дело можно прекратить в случае, если участие в процессе может стать причиной возникновения необратимого вреда здоровью человека.
«Если на самом деле установлено, что человек по состоянию здоровья не выдержит судебный процесс и это может закончиться для него возникновением какого-то очень серьезного вреда для здоровья или даже привести к смерти, а мы считаем, что речь тут идет о справедливости, то нам нужно принять как данность, что вне зависимости от того, каково состояние здоровья человека, он в любом случае обязан пережить или перестрадать судебный процесс», - сказал Техвер.
Присяжный адвокат отметил, что это никак исходит не из законов Эстонии, это – принцип международного права: «Ни одно производство нельзя оправдать возникновением риска для здоровья. Тут скорее другой вопрос: оправдано ли прекращение производства по уголовному делу по этой причине в конкретном случае или нет. Это совсем другая опера».
Пойдет ли суд против результатов экспертизы судебных медиков, если они придут к выводу, что Сависаар неизлечимо болен и не в состоянии принимать участие в процессе? По оценке Техвера, конечно, поскольку суд никак не связан с мнением экспертов.
«Однако суду в этом вопросе нужно будет принять решение, удовлетворяет он поданное ходатайство или нет, и вне зависимости от того, какое решение он примет, его нужно будет как-то обосновать», - объяснил Техвер.
Вне зависимости от того, какое решение примет суд, Техвер не верит, что этот судебный казус будет иметь в будущем какое-то влияние: «Такая причина для прекращения производства, по своей сути очень индивидуальна. Этот риск для здоровья, который сопряжен с производством, может быть только личным, а не зависит от диагнозов. Это решение по отношению к конкретному человеку, а потому никакого влияния на последующую практику производства оно не окажет».