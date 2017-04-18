Судья о возможном прекращении дела Сависаара: судья не боится принимать такие решения

Уголовное дело отстраненного от должности мэра Таллинна, бывшего лидера Центристской партии Эдгара Сависаара и других обвиняемых в Харьюском уездном суде будет рассматривать судья Анне Ребане.

Суд назначил Эдгару Сависаару судебно-медицинскую экспертизу, которую проводит экспертная комиссия Института судебной экспертизы Эстонии (EKEI). В прошлую субботу Сависаар сам опубликовал оценку кардиолога своего состояния здоровья. Общественность интересуется, является ли прекращение производства по уголовному делу в отношении Сависаара обоснованным при таких обстоятельствах?

«Ни один судья Эстонской Республики, а я знаю своих бывших коллег по Харьюскому уездному суду, не будет принимать решение под давлением СМИ и общественности. Оправдательные приговоры так не принимают и не принимали», - говорит опытная судья.

Сяргава подчеркнула, что ее бывшая коллега примет такое решение, только исходя из законов и доказательств: «Они не трясущиеся зайцы, которые всего боятся и впадают в панику, принимая какое-то решение, это я могу подтвердить на 100 процентов».

Прекращая производство по уголовному делу, объяснила Сяргава, судья должен взвесить и оценить все обстоятельства, которые стали известны в ходе производства: «Это целый пакет обстоятельств, который судья очень основательно проанализирует и после этого вынесет свое решение. Принять такое решение не просто».

Решение по Сависаару прецедентом не станет

Присяжный адвокат Яанус Техвер сказал, что он не видит никакого нарушения чувства справедливости в том, что в законе записан принцип, согласно которому уголовное дело можно прекратить в случае, если участие в процессе может стать причиной возникновения необратимого вреда здоровью человека.

«Если на самом деле установлено, что человек по состоянию здоровья не выдержит судебный процесс и это может закончиться для него возникновением какого-то очень серьезного вреда для здоровья или даже привести к смерти, а мы считаем, что речь тут идет о справедливости, то нам нужно принять как данность, что вне зависимости от того, каково состояние здоровья человека, он в любом случае обязан пережить или перестрадать судебный процесс», - сказал Техвер.

Присяжный адвокат отметил, что это никак исходит не из законов Эстонии, это – принцип международного права: «Ни одно производство нельзя оправдать возникновением риска для здоровья. Тут скорее другой вопрос: оправдано ли прекращение производства по уголовному делу по этой причине в конкретном случае или нет. Это совсем другая опера».

Пойдет ли суд против результатов экспертизы судебных медиков, если они придут к выводу, что Сависаар неизлечимо болен и не в состоянии принимать участие в процессе? По оценке Техвера, конечно, поскольку суд никак не связан с мнением экспертов.

«Однако суду в этом вопросе нужно будет принять решение, удовлетворяет он поданное ходатайство или нет, и вне зависимости от того, какое решение он примет, его нужно будет как-то обосновать», - объяснил Техвер.

Вне зависимости от того, какое решение примет суд, Техвер не верит, что этот судебный казус будет иметь в будущем какое-то влияние: «Такая причина для прекращения производства, по своей сути очень индивидуальна. Этот риск для здоровья, который сопряжен с производством, может быть только личным, а не зависит от диагнозов. Это решение по отношению к конкретному человеку, а потому никакого влияния на последующую практику производства оно не окажет».