Дмитриев: восстановление транзита крайне необходимо для Ида-Вирумаа

Депутаты Рийгикогу, члены экономической комиссии сегодня находятся в Москве, где принимают участие в ярмарке TransRussia. Как отметил председатель парламентской группы поддержки Ида-Вирумаа, на северо-востоке страны действует довольно много предприятий с российским капиталом. Разумеется, их оборот и возможность инвестировать напрямую зависят от эстонско-российских отношений. «Россияне на протяжении многих лет активно инвестировали в регион Ида-Вирумаа, способствуя его развитию. Но после охлаждения отношений их инвестиции как в промышленные парки, так и в другие предприятия практически сошли на нет. Часть инвестиционных бизнес-проектов в регионе была заморожена. Поэтому наша главная задача на выставке в Москве - вернуть интерес инвесторов», - объяснил Дмитриев цель поездки на логистическую ярмарку.

По словам Дмитриева, несмотря на то, что визит не является официальным, тот факт, что в состав эстонской делегации помимо представителей большинства парламентских партий будет присутствовать и вице-канцлер Министерства экономики по вопросам транспорта, является четким сигналом к тому, что Эстония заинтересована в экономических отношениях с восточным соседом. «Последний раз представитель Минэкономики посещал Москву в 2006 году. Поэтому нынешний визит вице-канцлера можно считать показательным. Если мы способствуем тому, что нашим бизнесменам удастся заключить хотя бы несколько договоров о сотрудничестве, то это уже придаст уверенности в завтрашнем дне представителям транзитного сектора, промышленникам и другим», - отметил Дмитриев.

Дмитрий Дмитриев добавил также, что любое общение на личном уровне всегда способствует достижению результатов: «Именно поэтому со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы эстонские бизнесмены смогли найти новые контакты и закрепить старые».