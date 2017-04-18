Токио рассматривает возможность развертывания армии из-за ракет Северной Кореи

29 марта 2016 года в Японии вступил в силу пакет законов, расширяющий возможности использования сил самообороны страны. Поправки в законодательство впервые после Второй мировой войны дали право японским военным участвовать в боевых действиях за границей и защищать своих союзников.

Также изменения в законодательстве предусматривают три степени опасности, при которых вводится регламентация для сил самообороны Японии, пишет японская газета Yomiuri Shimbun . Первая и самая низкая степень рассматривается как "возможность вооруженного нападения" и предполагает строительство оборонных объектов. Вторая - "угроза вооруженного нападения неизбежна", и силы самообороны в этом случае могут быть развернуты на линии фронта. Третья степень означает непосредственно вооруженное нападение и предусматривает право "отбиваться силой".

Как отмечает издание, пока Токио ни разу не рассматривал возможность практического применения этих степеней.

При этом попадание баллистической ракеты КНДР в японские территориальные воды будет подпадать под определение "неминуемая ситуация вооруженного нападения". В этом случае могут быть развернуты силы самообороны Японии.

Вместе с тем собеседник газеты отметил "умеренный характер" рассматриваемых японским правительством мер, сообщает РИА "Новости". По его словам, прямое отражение ракетного удара могло бы спровоцировать КНДР к более "агрессивному поведению".

Япония вдвое увеличит численность женщин в армии

Тем временем стало известно о намерении Японии удвоить численность женщин в вооруженных силах и довести ее примерно до 12% от наличного состава. Об этом объявила во вторник, 18 апреля, на пресс-конференции в Токио министр обороны страны Томоми Инада, сообщает ТАСС.

По словам главы ведомства, с целью увеличения численности женщин в рядах японской армии отменяются ограничения на их набор в танковые, разведывательные, пехотные и парашютно-десантные подразделения. "Мы стремимся к построению привлекательных Сил самообороны, соответствующих нынешней эпохе, - заявила Инада. - Мы фактически отменяем все ограничения и будем способствовать привлечению женщин на службу, создавая для этого необходимые условия".

Ранее в вооруженных силах Японии уже был разрешен набор женщин в боевые подразделения ВМС и ВВС. В частности, они пилотируют истребители, а в 2016 году впервые в истории страны женщина была назначена командиром ракетного корабля.

Тем не менее ограничения остаются в спецвойсках, имеющих отношение к радиоактивным материалам. Также они распространяются на службу на подводных лодках, где женщинам трудно обустроить отдельные помещения.

Ранее в вооруженных силах Японии в подразделения, имеющие отношение к непосредственным боевым действиям, разрешалось принимать только мужчин. Эти ограничения были в значительной степени отменены в 1993 году и впоследствии неоднократно смягчались. По данным японского минобороны, на конец 2016 года в силах самообороны страны служили около 14 тысяч женщин, что составляет чуть более 6% от их численности. Войска в Японии набираются на добровольной основе.