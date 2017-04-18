Этот современный дом достоин того, чтобы познакомиться с ним поближе

Фото: treehugger.com

Проект пассивного дома осуществлен Artisans Grup и является отличным примером объединения современных экономичных технологий, минималистской архитектуры и эклектичного дизайна интерьера.

Фото: treehugger.com

По словам производителя, в этом доме решены все проблемы энергосбережения, платежи небольшие, дом сам регулирует температуру и его жители премного довольны.

Фото: treehugger.com

Люди часто опасаются покупать дома с огромными окнами, производящими впечатление стеклянных стен - думают, что в нашем климате в таких домах будет холодно. Но в данном случае этого бояться не следует: все продумано.

Фото: treehugger.com

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