Этот современный дом достоин того, чтобы познакомиться с ним поближе

Этот совсем недорогой, но умный дом с большими окнами и скромной архитектурой могут взять на вооружение те, кто хочет совместить в своем жилище экологию и удобства, пишет Kodu.
Фото: treehugger.com
Проект пассивного дома осуществлен Artisans Grup и является отличным примером объединения современных экономичных технологий, минималистской архитектуры и эклектичного дизайна интерьера.
Фото: treehugger.com
По словам производителя, в этом доме решены все проблемы энергосбережения, платежи небольшие, дом сам регулирует температуру и его жители премного довольны.
Фото: treehugger.com
Люди часто опасаются покупать дома с огромными окнами, производящими впечатление стеклянных стен - думают, что в нашем климате в таких домах будет холодно. Но в данном случае этого бояться не следует: все продумано.
Фото: treehugger.com
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