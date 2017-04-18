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Уморительное видео: испуганный россиянин атаковал дрон воображаемыми гранатами

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Rus.Postimees.ee
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Испуганный дроном россиянин атаковал беспилотник воображаемыми гранатами. | ФОТО: Скриншот с видео в Facebook-сообществе «Видач»

Испуганный дроном россиянин атаковал беспилотник воображаемыми гранатами. Ролик с «нападением» был опубликован в Facebook-сообществе «Видач», передает «Лента.ру».

На видео преследуемый квадрокоптером мужчина пытается скрыться от преследования за припаркованными машинами и сбить назойливый беспилотник очередью из воображаемого пулемета. «Мужик похоже, принял коптер за НЛО», — говорится в описании видео.

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