Уморительное видео: испуганный россиянин атаковал дрон воображаемыми гранатами

Уморительное видео: испуганный россиянин атаковал дрон воображаемыми гранатами1
18 апреля 2017 г., 10:34
Испуганный дроном россиянин атаковал беспилотник воображаемыми гранатами. Ролик с «нападением» был опубликован в Facebook-сообществе «Видач», передает «Лента.ру».
На видео преследуемый квадрокоптером мужчина пытается скрыться от преследования за припаркованными машинами и сбить назойливый беспилотник очередью из воображаемого пулемета. «Мужик похоже, принял коптер за НЛО», — говорится в описании видео.