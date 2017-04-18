Инструктора на экзамене по вождению может заменить GPS-навигатор

По словам руководителя экзаменационного отдела Тармо Ванамыйза, в проект нового порядка сдачи экзамена по вождению вписана возможность проводить экзамен с применением электронных вспомогательных средств. Уже существует четкий план использовать на экзамене по вождению GPS, пишет Postimees со ссылкой на Geenius.ee.

Это в свою очередь означает, что если Департамент шоссейных дорог решит реализовать этот план, автошколы в рамках уроков по вождению должны будут обучить будущих водителей, как следовать инструкциям GPS.

Ванамыйза добавил, что поскольку уже сегодня одна из частей экзаменационной поездки – самостоятельная езда, то план не содержит в себе ничего революционного: просто вместо инструктора со сдающим экзамен будет общаться GPS.

Департамент шоссейных дорог планирует подготовить свое предложение об использовании GPS в течение этого года. Таким образом, изменения вступят в силу не ранее 2018 года.