Фото и видео: два автомобиля съехали в кювет в одном и том же месте
18 апреля 2017 г., 11:05
Сегодня утром около 8.00 за 10 минут в одном и том же месте произошло два ДТП, сообщает Tallinn City.
На Пярнуском шоссе в деревне Йыгисоо (Харьюмаа) водитель легкового автомобиля при пересечении моста потерял управление, в результате чего транспортное средство протаранило дорожное ограждение с правой стороны.
Через 10 минут управление автомобилем потерял другой водитель, врезавшись уже в дорожное ограждение слева.
Пострадавших нет.