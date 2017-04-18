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Фото и видео: два автомобиля съехали в кювет в одном и том же месте

Rus.Postimees.ee
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Сегодня утром около 8.00 за 10 минут в одном и том же месте произошло два ДТП, сообщает Tallinn City.

На Пярнуском шоссе в деревне Йыгисоо (Харьюмаа) водитель легкового автомобиля при пересечении моста потерял управление, в результате чего транспортное средство протаранило дорожное ограждение с правой стороны.

Через 10 минут управление автомобилем потерял другой водитель, врезавшись уже в дорожное ограждение слева.

Пострадавших нет.

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