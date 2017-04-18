Путин санкционировал выдворение из России иностранных болельщиков

Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации , ранее был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

Согласно поправкам, вдвое повышаются штрафы за нарушение запрета на посещение мест официальных спортивных соревнований в дни их проведения - с 20-25 до 40-50 тысяч рублей. При этом в качестве альтернативной меры сохраняется возможность ареста на срок от 10 до 15 суток, передает ТАСС.

Одновременно вводится административная ответственность за "грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований" в виде штрафа в размере от 10 до 20 тыс. рублей или ареста на срок до 15 суток с наложением запрета на посещение спортивных матчей на срок от 1 года до 7 лет.

Под грубым нарушением понимаются действия, создающие угрозу безопасности, жизни, здоровью лиц, находящихся в месте проведения официального спортивного соревнования или на прилегающей к нему территории, а также повлекшие прекращение спортивного матча.

При работе над документом депутаты внесли в текст окончательной редакции положения, уточняющие наказание для иностранных болельщиков за нарушение порядка в ходе соревнований.

За противоправные деяния на стадионах зарубежные гости могут быть арестованы на 15 суток с последующим выдворением из России. При этом высылка из РФ может быть заменена административным штрафом в размере от 40 до 50 тысяч рублей или административным запретом на посещение соревнований на срок до семи лет.

Кроме этого, в период проведения международных спортивных мероприятий не разрешается въезд в Россию иностранным болельщикам, если имеется информация о фактах нарушения ими общественного порядка за пределами или на территории РФ. Также иностранным фанатам будет запрещен въезд в РФ, если имеется информация об их намерении совершить противоправные деяния на спортивных мероприятиях.