Глава Нарвы в суде не признал себя виновным в мошенничестве

Прокурор-обвинитель Кальмер Каськ в своем выступлении подтвердил суду, что намерен доказать, как Александр Ефимов брал больничные, продолжая в то же время деятельность в горсобрании и предпринимательскую деятельность. Таким образом Ефимов якобы получал наряду с больничными деньгами также доход, облагаемый социальным налогом, что противоречит Закону о медицинском страховании.

Как уже сообщалось, речь идет о шести больничных листах, оформлявшихся Ефимовым как предпринимателем в 2014-2015 годы. Прокуратура, в поддержку которой свидетельствует больничная касса, подозревает Ефимова в незаконном получении возмещений по временной нетрудоспособности в общем примерно на 5000 евро.

Кальмер Каськ отметил, выступая сегодня в суде, что Ефимов, будучи юристом, знал, что нарушает закон: шесть раз брал больничный, получая компенсации, и тем самым шесть раз совершал мошенничество.

Сам Ефимов заявил суду, что обвинение ему понятно, но виновным он себя не признает.

Защищающий Ефимова в суде Андрей Матвеев соощил, что намерен доказать неумышленность деяний обвиняемого. Матвеев настаивает, что деятельность в городском собрании нельзя рассматривать в качестве работы. Также, как сказал адвокат, и работа юриста - в том числе работа в суде - не прекращается на период временной нетрудоспособности. "Суду хорошо известны случаи, когда в судебных производствах у лица нет возможности сослаться на больничный, чтобы отсутствовать на заседаниях".

Матвеев повторил, что обвинение Ефимова необоснованно, а прокурор неправильно понимает ситуацию.

Далее суд начал изучать приложенные к уголовному делу доказательства, прежде всего больничные листы и справки. Прозвучали также диагнозы - гипертония с повреждением сердца, острое воспаление дыхательных путей, гайморит и так далее. В суд также приглашены представитель Больничной кассы, как потерпевшей организации, а также свидетели. Данные о некоторых свидетелях обвинение пока не оглашает.