Райнер Вакра о плакате в Ласнамяэ: районная управа совсем забыла об уважении к людям

Во-вторых, только что закончилась кампания Департамента шоссейных дорог «Если ты за рулем, то управляй», цель которой была напомнить участникам дорожного движения, насколько опасны отвлекающие факторы, когда человек за рулем. В фокусе кампании был именно мобильный телефон. Увы, но, по всей видимости, до Ласнамяэской управы посыл этой кампании не дошел.

Представьте себе ситуацию: водитель, передвигаясь по Лаагнаскому шоссе со скоростью 70 км/час, будет возиться с мобильным телефоном, чтобы поставить лайк страничке ласнамяэской управы. Разве это не может привести к аварийной ситуации?

Другой вопрос касается цены этой рекламы. Старейшина заверила, что 500 евро – это смешная сумма. Неужели? В Ласнамяэ работают тысячи людей, чей месячный доход составляет около 500 евро. Что они должны подумать, когда городской чиновник называет эту сумму смешной? К тому же, сомневаюсь, что итоговая сумма была такая. В отделе по связям с общественностью районной управы признали, что на рекламу они получили 97% скидку! Возникает вопрос, в чем же тогда управа оказалась такой полезной рекламной фирме, что получила такую скидку? Какая-то здесь недосказанность…

И последнее… традиционная реклама, которая отсылает нас на электронные источники, абсолютно неэффективна. Об этом знают все, кто хоть немного соприкасался с рекламным миром. Зачем вообще нужен был этот плакат? Неужели, у старейшины больше нет идей, куда инвестировать деньги горожан?