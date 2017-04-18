Найден победитель лотереи, который не пришел за выигрышем в 87 млн евро

Ильвес сообщил изданию Helsingin Sanomat, что о победителе есть точные сведения, лотерейная фирма уже с ним связалась и поздравила его.

Победитель купил лотерейный билет в Тампере, он является жителем этого города. Он купил билет в находящемся в Лиелахти K-citymarket.

Представитель Veikkaus подтвердил, что размер выигрыша - 86 970 700 евро.

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Ранее сообщалось, что участник лотереи, купивший в финском городе Тампере билет Eurojackpot и выигравший в пятницу почти 87 миллионов евро, до сих пор не пришел оформить свой приз. По словам менеджера Veikkaus Ану Кютё, в фирме рады, что наконец-то нашли победителя.

"Мы рады, что нашли победителя. Многие финны переживали, думая о том, кто мог выиграть столь крупный приз. Теперь победитель известен", - сказала она.