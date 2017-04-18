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Черный цвет в интерьере: а вы осмелитесь так обставить и оформить свою квартиру?

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: www.contemporist.com

Нейтральные тона в интерьере - вариант заведомо беспроигрышный, но если вы смелы и предприимчивы, почему бы не рискнуть? Может получиться очень стильно и романтично, пишет Kodu.

Хозяева этой квартиры, находящейся в Сиднее, как раз такими и оказались: смелыми и предприимчивыми. Они пошли на определенный риск, выбрав в качестве доминирующих цветов интерьера черный и золотой. И вот что у  них получилось.

Фото: www.contemporist.com

Комбинация этих двух цветов в жилом интерьере не так уж популярна. Но если это - любимые цвета, почему бы не попытаться использовать именно их?

Фото: www.contemporist.com

В этом доме, кроме черного и золотого присутствует также белый, но только на потолке: черные тут не только предметы мебели, но и стены.

Фото: www.contemporist.com

Благодаря большим окнам, пропускающим много дневного света, золото в интерьере сияет, а черный цвет, несмотря на его обилие, не делает помещение мрачным и депрессивным.

Фото: www.contemporist.com

Самое светлое помещение в квартире - спальня, где часть стен выкрашена в белый цвет. Самое темное - ванная комната: она радикально черная.

Фото: www.contemporist.com

Еще больше фотографий смотрим ЗДЕСЬ! И как вам это нравится?

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