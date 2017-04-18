Галерея: водители автобусов ATKO провели пикет

Сегодня, 18 апреля, в 11.00 Транспортный профсоюз и водители автобусной компании ATKO провели по адресу Ахтри, 6А в Таллинне пикет, где требовали от вышеупомянутой фирмы изменения порядка расчета рабочего времени, поскольку сейчас, по их мнению, это происходит незаконным образом.
«Работодатель, пользуясь незаконными приемами, избегает появления сверхурочных часов работы водителей автобусов, и тем самым платит работникам меньшую зарплату, чем следовало бы», - сказал председатель правления Транспортного профсоюза Яан-Хендрик Тоомель.
«Несмотря на то, что на проблему неоднократно указывали, ситуация не изменилась, компания продолжает совершать нарушения и искать новые способы нарушить Закон о трудовом договоре и обязательное для всех работодателей сектора внутрисекторное соглашение», - сказал Тоомель.
По сообщению профсоюза, работодатель незаконно использует в течение рабочего дня время дежурства, чтобы искусственно сократить время работы водителей автобусов, нарушая тем самым регуляции закона и общего трудового договора.
По мнению профсоюза, действующим подобным образом предприятиям не место на тендерах по обслуживанию публичных маршрутных перевозок. В прошлый четверг профсоюз обратился с соответствующим предложением к Департаменту шоссейных дорог, трудовой инспекции и Союзу автомобильных предприятий.