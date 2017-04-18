Вакра: проблемы с вывозом мусора в Таллинне возникли по вине Сарапуу

Вакра назвал прозвучавшие со стороны Сарапуу обвинения в предпочтении интересов крупных операторов переработки мусора особенно абсурдными и отметил, что Сарапуу в качестве вице-мэра следовало бы руководить переработкой мусора честно и открыто, но он пытается оправдать свои промахи действующими в Эстонии законами.

«Жаль также, что Рийгикогу уже неоднократно обсуждал вопрос о том, почему горуправа Таллинна не справляется с обязанностью организации вывоза бытовых отходов, связанной с действующим уже более десяти лет законом об отходах, - сказал Вакра BNS во вторник. - Так, прошлой осенью на заседании парламентской комиссии по окружающей среде выяснилось, что из 13 городских зон вывоза отходов организация вывоза отходов работала всего в трех, а еще в трех применялась только частично».

По словам Вакра, он сказал председателю специальной комиссии по борьбе с коррупцией Артуру Тальвику, что при разоблачении таллиннских махинаций могут быть полезны его знания в качестве председателя комиссии по окружающей среде, он надеется как можно скорее встретиться с комиссией.

«Комиссия по борьбе с коррупцией Рийгикогу должна выяснить, как в Таллинне за вывоз отходов стала отвечать фирма зятя Арво Сарапуу с загадочным прошлым, которая не может гарантировать качество услуги и у которой нет даже лицензии на переработку отходов, - сказал Вакра. - Это серьезное правонарушение, которое должно автоматически исключать участие в конкурсах, не говоря о победе на них. Это пример небрежности, а также масштабной и систематической коррупции среди городских властей. Я жду, чтобы по этому вопросу высказалась и прокуратура».

Вакра видит в качестве решения ситуации с отходами в Таллинне проведение открытого и честного тендера по вывозу отходов с равными условиями для участников. «Целью должны быть снижение цены на услугу вывоза отходов и рост качества. Автобаза советских времен, где качество отсутствует, а прейскурант выдумывает по своему усмотрению горуправа, ни в коем случае не является современным решением для переработки отходов», - сказал он.