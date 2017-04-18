Лукас: вспоминайте середину холодной войны, а не ее конец!

В апреле 1989 года я пытался сводить концы с концами в качестве журналиста-фрилансера в Праге. Время казалось сложным, часто - пугающим. Прокатившаяся по другим частям советской империи волна реформ еще не успела смягчить мрачные бетонные очертания власти тайной полиции коммунистической Чехословакии. Один британский дипломат посоветовал мне держаться подальше от этой страны, сказав, что я умру от скуки.

Жизнь не была скучной. Меня притесняли, угрожали выслать из страны, арестовывали и избивали. Мне, как единственному находящемуся в стране западному журналисту, было бы скучно, если бы со мной не подружились несколько отважных чехов.

Когда я оглядываюсь назад, то понимаю, что это было золотое время. Коммунизм отделяла от краха всего пара месяцев. Запад находился на пике своего успеха. В отличном посольстве США в Праге кипела деятельность, посольство помогало инакомыслящим и подрывало режим. Финансируемая правительством США мощная радиостанция «Свободная Европа» своими трансляциями из Мюнхена прорывала железный занавес.

В то же время, пропаганда наших противников была смехотворно неубедительной. Типичная статья в газете коммунистической партии «Руде право» занимала целую полосу ежедневника. Ее идея была обычно спрятана в районе 28-го абзаца текста, полного безжизненного жаргона и клише.

Я пишу это в Праге, где 28 лет спустя растет успех города и моих друзей.

Но наши старые надежды потерпели крах. Звезда США закатилась. Вместо универсальных ценностей свободы и демократии правительство Дональда Трампа брызжет грубым, алчным национализмом.

Политическая, экономическая и социальная модель Запада в условиях неконтролируемой миграции, после финансового кризиса и катастрофических войн в Афганистане и Ираке, мягко говоря, не кажется бесподобно привлекательной.

Наши противники стали умнее и грознее. Феодально-сталинистский гибридный режим Северной Кореи на пороге становления ядерным государством. Влияние Кремля вновь растет благодаря искусной пропаганде и находчивым военным уловкам в интернете, которым мы с трудом можем противостоять.

Было бы легко поддаться царящим в некоторых комментариях мрачным неошпенглерским взглядам. Запад упустил радостное и уверенное утро, последовавшее за достигнутой в 1989-1991 годы победой. Если мы не погибнем в ядерной войне, нас ждет жизнь в рабстве у китайской гегемонии.

Этот подход рассматривает историю сжато. Мы не должны вспоминать холодную войну через тот захватывающий, романтический и розовый финал, свидетелем которого я был в Чехословакии времен Бархатной революции и который ознаменовался переговорами за круглым столом, приведшими «Солидарность» к власти в Польше, и падением Берлинской стены.

Вместо этого мы должны вспомнить ее пугающее начало и жалкую середину. В течение большей части периода с 1945 по 1991 год Запад терпел поражения.

Советская империя казалась непроницаемой. Она с небольшими усилиями подавила выступления против коммунизма в 1953 году в Восточной Германии, в 1956 году - в Венгрии и в 1968 году - в Чехословакии. Движение диссидентов обладало символическим значением, но не представляло серьезной угрозы для режима. Я был у установленного на государственном кладбище в Праге памятника доктору Миладе Гораковой, казненной в 1950 году после сталинистского показательного процесса выдающейся чехословацкой социал-демократке. Проявленная тогда смелость нынешней национальной героини казалась в свое время бесплодной.