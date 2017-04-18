Лукас: вспоминайте середину холодной войны, а не ее конец!

В апреле 1989 года я пытался сводить концы с концами в качестве журналиста-фрилансера в Праге. Время казалось сложным, часто - пугающим. Прокатившаяся по другим частям советской империи волна реформ еще не успела смягчить мрачные бетонные очертания власти тайной полиции коммунистической Чехословакии. Один британский дипломат посоветовал мне держаться подальше от этой страны, сказав, что я умру от скуки.
Жизнь не была скучной. Меня притесняли, угрожали выслать из страны, арестовывали и избивали. Мне, как единственному находящемуся в стране западному журналисту, было бы скучно, если бы со мной не подружились несколько отважных чехов.
Когда я оглядываюсь назад, то понимаю, что это было золотое время. Коммунизм отделяла от краха всего пара месяцев. Запад находился на пике своего успеха. В отличном посольстве США в Праге кипела деятельность, посольство помогало инакомыслящим и подрывало режим. Финансируемая правительством США мощная радиостанция «Свободная Европа» своими трансляциями из Мюнхена прорывала железный занавес.
В то же время, пропаганда наших противников была смехотворно неубедительной. Типичная статья в газете коммунистической партии «Руде право» занимала целую полосу ежедневника. Ее идея была обычно спрятана в районе 28-го абзаца текста, полного безжизненного жаргона и клише.
Я пишу это в Праге, где 28 лет спустя растет успех города и моих друзей.
Но наши старые надежды потерпели крах. Звезда США закатилась. Вместо универсальных ценностей свободы и демократии правительство Дональда Трампа брызжет грубым, алчным национализмом.
Политическая, экономическая и социальная модель Запада в условиях неконтролируемой миграции, после финансового кризиса и катастрофических войн в Афганистане и Ираке, мягко говоря, не кажется бесподобно привлекательной.
Наши противники стали умнее и грознее. Феодально-сталинистский гибридный режим Северной Кореи на пороге становления ядерным государством. Влияние Кремля вновь растет благодаря искусной пропаганде и находчивым военным уловкам в интернете, которым мы с трудом можем противостоять.
Было бы легко поддаться царящим в некоторых комментариях мрачным неошпенглерским взглядам. Запад упустил радостное и уверенное утро, последовавшее за достигнутой в 1989-1991 годы победой. Если мы не погибнем в ядерной войне, нас ждет жизнь в рабстве у китайской гегемонии.
Этот подход рассматривает историю сжато. Мы не должны вспоминать холодную войну через тот захватывающий, романтический и розовый финал, свидетелем которого я был в Чехословакии времен Бархатной революции и который ознаменовался переговорами за круглым столом, приведшими «Солидарность» к власти в Польше, и падением Берлинской стены.
Вместо этого мы должны вспомнить ее пугающее начало и жалкую середину. В течение большей части периода с 1945 по 1991 год Запад терпел поражения.
Советская империя казалась непроницаемой. Она с небольшими усилиями подавила выступления против коммунизма в 1953 году в Восточной Германии, в 1956 году - в Венгрии и в 1968 году - в Чехословакии. Движение диссидентов обладало символическим значением, но не представляло серьезной угрозы для режима. Я был у установленного на государственном кладбище в Праге памятника доктору Миладе Гораковой, казненной в 1950 году после сталинистского показательного процесса выдающейся чехословацкой социал-демократке. Проявленная тогда смелость нынешней национальной героини казалась в свое время бесплодной.
За рубежом Кремль занимался непрекращающейся экспансией. В послевоенные годы мы с большим трудом смогли избежать захвата власти коммунистами в Италии и Франции. В середине семидесятых Советский Союз унизил западные страны в Индокитае. Противостояние «красной волне» означало дружеские отношения с ужасными диктаторами. Нашим приоритетом было выживание, а не моральное превосходство.
Многие в нашем лагере сомневались в том, заслуживаем ли мы такой позиции. Если верить статистике, плановая экономика казалась по своему существу предпочтительнее беспорядочности, растрату и ориентированности на краткосрочный успех капитализма. С учетом наших союзников слова Запада о правах человека не внушали особого доверия; пятна на совести коммунистов были не хуже грехов западного империализма. Президент Ричард Никсон вызывал такое же близкое к отвращению недоверие, какое сейчас вызывает господин Трамп.
Мы недооцениваем и то, какой рискованной была холодная война в плане ядерного конфликта. Мы были опасно близки к взаимному уничтожению как при реальных кризисах, связанных с Кубой и Западным Берлином, так и во многих других ситуациях, возникших из-за ошибок и недоразумений.
Нынешние проблемы кажутся умеренными по сравнению с теми временами. Северная Корея является головной болью для всех президентов, начиная с Билла Клинтона, но это не идеологический или военный противник калибра Советского Союза. Таким противником не является и Россия господина Путина, чья стареющая экономика приблизительно равна экономике Калифорнии.
Значительно преувеличены и сообщения об утрате США их ведущей роли. После нескольких внушающих беспокойство вспышек такое чувство, что господин Трамп будет придерживаться во многом той же иностранной политики, что и его предшественники. Как и Барак Обама, наткнувшийся на границы сверхрациональности и отступления, новый президент узнает, что невозможно решить мировые проблемы жесткими методами.
Его склонность впадать в крайности была эффективной в мире недвижимости, где худшее, что может произойти, это неудачный строительный проект или взыскание долга банком. Она менее уместна в международных отношениях, особенно когда приходится иметь дело с таким нервным и хорошо вооруженным режимом, как Пхеньян. В то же время, определенная внезапность, скольких бы нервов она ни стоила нашим союзникам, может быть полезна, чтобы вогнать наших противников в замешательство.
Главное - США даже под руководством мистера Трампа очевидно занимаются поддержанием мировой безопасности. Полицейский может нам не нравиться, но он патрулирует в нашем родном районе.
Глашатаям гибели стоить вспомнить, что самокритичность - одно из самых здоровых свойств западной цивилизации (и она не смолкает как в видении «зимы» цивилизации Шпенглера в 1918 году, так и в заголовках современных таблоидов). Это признак силы, а не слабости. В Пекине, Москве и Пхеньяне вы его не найдете.