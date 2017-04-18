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На смену белому цвету пришли другие, но стоит ли срочно перекрашивать стены?

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: www.flickr.com

Наверное, каждый хозяин выкрашенной в белый цвет квартиры хоть раз слышал, насколько его жилище стерильное, скучное, холодное и вообще ужас-ужас. Сейчас в тренде нечто прямо противоположное, но оно - нисколько не лучше поднадоевшего белого.

Судя по публикациям интерьерных журналов и интернет-ресурсов на эту же тему, в моду стремительно ворвались темные тона. Вот и Kodu пишет, что лидируют темно-зеленый, темно-синий, темно-серый и черный. Посмотрим, как выглядят интерьеры, выдержанные в этих тонах.

Фото: westcountryshutters.co.uk

Ради чего вообще разгорелся сыр-бор? Главная проблема белого интерьера в том, что без ярких или теплых аксессуаров он выглядит в самом деле холодновато, а большие комнаты с белыми стенами и белой мебелью выглядят еще больше, что не всегда приятно глазу. Темный интерьер делает помещение меньше, а иногда небольшая комната, выкрашенная темной краской, вообще напоминает нору. Темный интерьер хорош, когда пространства много - это аксиома.

Фото: plastolux.com

Если окна вашей квартиры выходят на север, вам противопоказаны темные тона, с ними ваше жилище будет выглядеть совсем уж депрессивным.

Фото: theshelby.com

Не стоит вообще отказываться как от белого, так и от темного. Так, тщательно продуманный темный интерьер может быть очень стильным и уютным. Не забывайте о ярких и блестяших деталях.

Фото: milkmagazine.net

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