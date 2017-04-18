Премьер-министр Британии назначила досрочные выборы из-за Брекзита

Соответствующее заявление глава правительства сделала во вторник во время специального обращения перед своей резиденцией на Даунинг-стрит, 10. "Я только что провела заседание кабинета министров, где мы договорились, что правительство должно созвать всеобщие выборы, которые состоятся 8 июня", - цитирует ее заявление Newsru.com.

Ранее сегодня на Даунинг-стрит объявили, что Мэй выступит с заявлением в 11:15 по местному времени. О теме выступления ничего не было известно, однако само место - у входа в премьерскую резиденцию - говорило о чрезвычайной важности этой речи.

Изначально парламентские выборы в Великобритании планировалось провести в 2020 году. Мэй пояснила, что решение перенести выборы принято в связи с процедурой выхода страны из ЕС. По ее мнению, это позволит предотвратить политическую нестабильность в стране, а также укрепит позиции королевства на переговорах по выходу из Европейского союза, передает AP.

По законам Великобритании, глава кабмина может назначать досрочные выборы, если это решение поддержат две трети членов парламента. По ее словам, завтра, 19 апреля, она обратится за поддержкой к Палате общин. О поддержке решения Мэй ранее уже заявил лидер основной оппозиционной партии страны - Лейбористской - Джереми Корбин.

Референдум о выходе Великобритании из Европейского союза состоялся 23 июня 2016 года. В ходе голосования 51,9% британцев выступили за выход страны из сообщества, 48,1% хотели остаться в ЕС. Большинство жителей Шотландии и Северной Ирландии проголосовали за сохранение членства страны в ЕС.

13 марта 2017 года законопроект о запуске Brexit одобрил парламент, а 16 марта его утвердила королева Великобритании Елизавета II.

29 марта Евросовет получил письмо за подписью премьера Великобритании Терезы Мэй о запуске процедуры Brexit. С этого момента начался отсчет двухлетнего срока, по истечении которого страна покинет Евросоюз.