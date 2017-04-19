Центр «Юлемисте» станет еще больше

“После предыдущего расширения центра мы чувствовали, что где-то чего-то не хватает. Развлечений слишком мало. Мы, конечно, не дотягиваем до уровня Гонконга или Парижа, но в торговых центрах стран Балтии именно кинотеатр – абсолютный король развлечений”, - пояснил руководитель центра “Юлемисте” Гуйдо Пярнитс необходимость крупной инвестиции.

Если сейчас в центре “Юлемисте” насчитывается 69 000 квадратных метров общей площади, то в ходе расширения ее станет на 20% больше. Большую часть возьмет на себя Apollo Kino, также там разместятся спорт-клуб, три ресторана и несколько новых магазинов. Что это будут за магазины, Пярнитс пока не пожелал говорить, поскольку с потенциальными арендаторами еще ведутся переговоры. Строительные работы начнутся в конце этого года и должны завершиться к весне 2019 года.

Будет ли спрос на новые торговые площади, учитывая, что рынок и без того насыщен? “Мы не хотим расширяться, чтобы открыть новые магазины – их у нас уже 210 штук. Важны прежде всего питание и кино. Необходимо инвестировать и обновлять, иначе понемногу начнешь деградировать. Хотя конкуренция сумасшедшая, хорошие центры должны постоянно делать ставку на качество”, - уверен Пярнитс.

Поскольку центр “Юлемисте” слишком растянулся сейчас в длину и ширину, а площадь парковки уменьшать не захотели, новые площади возникнут на месте гипермаркета Rimi. «Мы снесем Rimi, сделаем там наземную парковку, потом снова построим Rimi и надстроим там второй этаж», - пояснил Пярнитс, добавив, что во время строительства продуктовый магазин станет меньше, но все же будет работать.

Пярнитс признал, что строительство новой части – большая инвестиция. “Это не просто так щелкать пальцами. Снос, строительство наземной парковки и дизайн в нашем стиле очень дороги. Строительство кинотеатра также требует значительно больше средств, чем строительство обычного магазина», - сказал руководитель торгового центра.

Если сейчас рынок торговых центров в Эстонии сбалансирован, то в ближайшие пару лет, по словам Пярнитса, все может выйти из-под контроля. В настоящее время строятся или проектируются три совершенно новых гигантских торговых центра: Т1, Porto Franco и Tallink City. «Когда они будут построены, возникнет дикая ситуация. Это собьет цены на аренду, что в свою очередь начнет съедать доход от продаж. Центры могут опустеть, а инвестиции вылетят в трубу».

Стремление новичков на рынок, по словам Пярнитса, повлечет за собой и другую значительную проблему: магазины больше не найдут работников. В качестве примера он предложил представить, что, если новые центры откроют, например, 200 магазинов, это потребует 2000 новых работников. Поскольку на рынке их взять негде, людей начнут перекупать. «Уровень зарплат вырастет, это хорошо для продавцов, но обороты магазинов не будут за этим успевать, расходы будут только увеличиваться», - сказал он.

Из-за этого пострадает и клиент, который придет в торговый центр, уверен Пярнитс. “Если раньше в магазине было, например, два продавца, то останется лишь один. Это снизит качество услуги для клиента. Вот те проблемы, к которым приводит нехватка рабочей силы. Если три-четыре года назад самой большой проблемой было найти финансирование, то теперь трудно найти работников”, - констатировал он.