Центр «Юлемисте» станет еще больше

Центр “Юлемисте” хочет и в будущем остаться крупнейшим в Эстонии торговым центром. В ближайшие годы там собираются построить кинотеатр стоимостью 35 миллионов евро и открыть несколько новых магазинов.
“После предыдущего расширения центра мы чувствовали, что где-то чего-то не хватает. Развлечений слишком мало. Мы, конечно, не дотягиваем до уровня Гонконга или Парижа, но в торговых центрах стран Балтии именно кинотеатр – абсолютный король развлечений”, - пояснил руководитель центра “Юлемисте” Гуйдо Пярнитс необходимость крупной инвестиции.
Если сейчас в центре “Юлемисте” насчитывается 69 000 квадратных метров общей площади, то в ходе расширения ее станет на 20% больше. Большую часть возьмет на себя Apollo Kino, также там разместятся спорт-клуб, три ресторана и несколько новых магазинов. Что это будут за магазины, Пярнитс пока не пожелал говорить, поскольку с потенциальными арендаторами еще ведутся переговоры. Строительные работы начнутся в конце этого года и должны завершиться к весне 2019 года.
Будет ли спрос на новые торговые площади, учитывая, что рынок и без того насыщен? “Мы не хотим расширяться, чтобы открыть новые магазины – их у нас уже 210 штук. Важны прежде всего питание и кино. Необходимо инвестировать и обновлять, иначе понемногу начнешь деградировать. Хотя конкуренция сумасшедшая, хорошие центры должны постоянно делать ставку на качество”, - уверен Пярнитс.
Поскольку центр “Юлемисте” слишком растянулся сейчас в длину и ширину, а площадь парковки уменьшать не захотели, новые площади возникнут на месте гипермаркета Rimi. «Мы снесем Rimi, сделаем там наземную парковку, потом снова построим Rimi и надстроим там второй этаж», - пояснил Пярнитс, добавив, что во время строительства продуктовый магазин станет меньше, но все же будет работать.
Пярнитс признал, что строительство новой части – большая инвестиция. “Это не просто так щелкать пальцами. Снос, строительство наземной парковки и дизайн в нашем стиле очень дороги. Строительство кинотеатра также требует значительно больше средств, чем строительство обычного магазина», - сказал руководитель торгового центра.
Если сейчас рынок торговых центров в Эстонии сбалансирован, то в ближайшие пару лет, по словам Пярнитса, все может выйти из-под контроля. В настоящее время строятся или проектируются три совершенно новых гигантских торговых центра: Т1, Porto Franco и Tallink City. «Когда они будут построены, возникнет дикая ситуация. Это собьет цены на аренду, что в свою очередь начнет съедать доход от продаж. Центры могут опустеть, а инвестиции вылетят в трубу».
Стремление новичков на рынок, по словам Пярнитса, повлечет за собой и другую значительную проблему: магазины больше не найдут работников. В качестве примера он предложил представить, что, если новые центры откроют, например, 200 магазинов, это потребует 2000 новых работников. Поскольку на рынке их взять негде, людей начнут перекупать. «Уровень зарплат вырастет, это хорошо для продавцов, но обороты магазинов не будут за этим успевать, расходы будут только увеличиваться», - сказал он.
Из-за этого пострадает и клиент, который придет в торговый центр, уверен Пярнитс. “Если раньше в магазине было, например, два продавца, то останется лишь один. Это снизит качество услуги для клиента. Вот те проблемы, к которым приводит нехватка рабочей силы. Если три-четыре года назад самой большой проблемой было найти финансирование, то теперь трудно найти работников”, - констатировал он.
Подобно многим другим предпринимателям, Пярнитс видит решение в ввозе в страну иностранной рабочей силы. “Это явно неиспользованный ресурс. Скандинавские страны поняли, что иностранная рабочая сил – хорошая возможность позволить им делать более простую работу, которую местные жители делать не хотят. Не стоит рассматривать иммигрантов как зло, напротив, это явная возможность решить проблемы с рабочей силой”, - заметил он.
Если многие продуктовые сети заменили продавцов кассами самообслуживания, то в магазинах одежды и обуви Пярнитс этой тенденции не усматривает. “Настоящего продавца ничто не заменит. Так-сяк благодаря технологиям это работает, но вообще не было найдено хорошего способа заменить продавца”.
По его словам, в будущем торговые центры будут предлагать больше консультационных услуг, которые помогут им выжить в условиях жесткого натиска интернет-торговли. “Например, если человек меряет в магазине одежды десять различных вещей, его приятно обслуживают и обогащают знаниями, почему бы ему не платить за это продавцу, мы же платим за хорошее обслуживание в ресторане”, - спросил Пярнитс. “Это очень такой вопрос менталитета, но я считаю, что через 10-15 лет некоторые магазины будут получать часть дохода от консультационных услуг”, - сказал он.
В одном Пярнитс точно уверен: интернет-торговля никогда не отберут хлеб у торговых центров. “В торговле столько эмоций и продавцы умеют подогреть эти эмоции. Например, не за горами то время, когда магазины одежды станут делать примерочные кабины намного более привлекательными”.
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Во-первых, я считаю, что в свете строительства центра по соседству (Т1 Pro Kapital) план расширения «Юлемисте» вполне понятен. Во-вторых, мне кажется, что Ülemiste Rimi недоволен нынешней ситуацией, поскольку входы отодвинулись слишком далеко от ряда касс.
В-третьих, в центре отсутствует возможность проведения досуга. Четвертой хорошей причиной является быстрый рост Ülemiste City, оттуда в центр по-прежнему приходит много людей, которым все это можно предложить. Если говорить о том, оправданно ли это экономически, все зависит от видения собственника, единой позиции здесь точно нет.
На рынке есть место только для лучших, крайне важны месторасположение и идея. В то же время, кто не развивается, вылетает и меняет назначение. На вопрос, подстегивает ли нас инвестиция «Юлемисте», я скажу, что мы с интересом наблюдаем за развитием и думаем.
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У центра “Юлемисте” есть явный план остаться крупнейшим в Таллинне торговым центром. Кроме того, планируемое расширение прибавит к нему развлекательную часть, что в наше время уже обязательный элемент в плане регионального торгового центра. Для собственника “Юлемисте” Линстова, очевидно, не проблема и финансирование проекта.
Верю, что предприниматель, подобный Линстову, ничего не предпрнимает, если это не окупится. В то же время данное расширение можно рассматривать как сигнал рынку и конкурентам – наша цель быть крупнейшими и лучшими, независимо от окупаемости.
Факт, что на рынке торговых площадей в ближайшие годы произойдут значительные изменения. Например, по сравнению с 2006 годом объем торговых центров увеличится почти в два раза, а через 2-3 года вырастет примерно в 2,5 раза.
Не надо быть специалистом, чтобы заметить потенциальные проблемы в системе. Мы увидим как победителей, так и проигравших. Число потребителей и их возможности у нас ограничены, таким образом может произойти только перераспределение, т.е. в перспективе не могут выиграть все и нынешнее положение не может сохраниться.