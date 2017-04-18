Пять капризов моды, которые опасны для здоровья

Хиропрактик BCA Тим Хатчфул предостерегает жертв моды: "Самые популярные предметы одежды могут скрыто влиять на здоровье. Часто виновниками проблем со здоровьем считают забитые до отказа сумки, но нанести вред здоровью могут и другие предметы, от которых этого не ожидаешь: например, обтягивающие джинсы. Они ограничивают свободное движение коленей и бедер, что в свою очередь влияет на осанку. Кроме того, проблемы могут вызывать ассиметричные подолы, объемные рукава, капюшоны и тяжелые украшения".

Как показали результаты исследования, наиболее опасны для здоровья следующие пять предметов гардероба:

1) Обтягивающие джинсы

2) Набитые битком сумки, особенно если они носятся на одной стороне тела

3) Пальто с большими капюшонами

4) Обувь на высоком каблуке

5) Туфли без задников

В BCA считают, что 73 процента женщин страдают от болей в спине, и главная причина этого - гардероб. Треть женщин знает, что их боль в спине вызвана выбором одежды, но продолжают покупать причиняющие вред здоровью вещи.

Как найти золотую середину между модой и красивой осанкой?

Ключевое слово - чередование: ношение похожих предметов одежды изо дня в день может спровоцировать боль в спине, если одежда не дает телу двигаться свободно. Меняйте стили одежды, тогда смягчится давление, которое предмет оказывает на ту или иную область тела.

Носите просторную одежду: узкая одежда ограничивает свободное движение тела, а шаровары, длинные платья и юбки или джинсы прямого покроя - нет.

Снимите сумку: тяжелые сумки - одна из наиболее частых причин болей в спине у женщин. Время от времени убирайте из сумки ненужные вещи. Можно заменить привычную сумку на удобный рюкзак: с его помощью тяжесть распределится равномерно между плечами и спиной. При ношении сумки на плече следует чередовать стороны, чтобы одна из них не опустилась ниже.

Обратите внимание на свою обувь. Высокие каблуки вызывают напряжение позвоночника, поэтому хорошо чередовать обувь на высоком каблуке с туфлями на низком каблуке или со спортивной обувью

Носите поддерживающее нижнее белье: одежда важна, но не менее важно то, что под ней. Бюстгальтеры должны поддерживаться лямками подходящей ширины так, чтобы вся нагрузка не приходилась только на плечи. Покупайте тот, который сидит точно по обхвату, не сжимает и не слишком слабый.