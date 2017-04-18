Чего стыдится Марин Ле Пен? Своей бурной молодости

Как сообщают французские СМИ, двое журналистов - Матье Дежан и Давид Дусе в начале этого года опубликовали книгу "Политика вопреки" ("La Politique malgré"), в которой описывается молодость Марин Ле Пен.

Марин Ле Пен / ROBERT PRATTA/REUTERS/Scanpix

Жан-Мари Ле Пен с дочерью Марин в 1974 году / -/AFP/Scanpix

В книге члены семьи, друзья и бывшие коллеги Марин Ле Пен рассказывают о ее детстве, молодости и о том, что еще в юности, когда ее не интересовала политика, она поддерживала своего отца.

Как говорится в книге, в подростковом возрасте Марин Ле Пен увлекалась чтением любовных романов и любила смотреть мыльные оперы. Нравились ей и военные фильмы.

Если ее отец Жан-Мари был знаком с классическими трудами как ультраправых, так и ультралевых политиков, то Марин эти произведения до сих пор не прочитала.

Как рассказал бывший коллега Марин Ле Пен Лорен де Сент-Африк, переход Марин от увлечения мыльными операми к изучению Конституции пятой республики поразил всех.

Кандидат в президенты Марин Ле Пен не стремится рассказывать о своей молодости, считается, что причина этого заключается в привилегированном детстве и богатстве ее семьи.

Марин Ле Пен / VINCENT KESSLER/REUTERS/Scanpix

Родившаяся 5 августа 1968 года в Нёйи-сюр-Сен Марин (Марион Анн Перрин) Ле Пен провела свое детство и юность на вилле в Сен-Клу. Ее отец Жан-Мари Ле Пен разбогател в 1976 году, унаследовав дом и находящееся в нем имущество ультраправого миллионера Хубера Ламбера. Марин было тогда восемь лет.

Незадолго до этого неизвестные взорвали бомбу возле их дома. Причиной атаки послужили ультраправые взгляды Жана-Мари Ле Пена. Никто в результате нападения не пострадал.

"На протяжении долгих лет эта атака была для Марин причиной, по которой она не хотела заниматься политикой. Политика для нее была связана с насилием и смертью", - пишет один из авторов книги Матье Дежан.

Партия кандидата в президенты Ле Пен "Национальный Фронт" пропагандирует ценности, которые противоречат происхождению Ле Пен, поскольку она росла в богатстве.

"Как лидер "Национального Фронта" она позиционирует себя рупором среднего класса и маленьких людей. Этот образ не соответствует ее прежней жизни - тому, что она выросла в богатстве, прожигала деньги и постоянно веселилась", - добавляет журналист.

Как сообщает Дежан, Марин Ле Пен стыдится своей молодости, потому что она вела бурную светскую жизнь, иногда пользуясь известностью своего отца, а иногда, напротив, скрывая, что является дочерью ультраправого политика.

Марин Ле Пен / Charles Platiau/Reuters/Scanpix

Марин Ле Пен окончила юридический факультет Парижского университета по специальности криминальное право и в 24 года стала адвокатом. Она занималась защитой нелегальных иммигрантов.

Во время учебы в университете у Марин Ле Пен возникли проблемы с местом для практики, потому что ни одно адвокатское бюро не хотело рисковать и брать ее к себе практиканткой. С помощью отца ей удалось все же найти место в бюро адвоката Жоржа-Поля Вагнера. Вагнер был прежним представителем "Национального Фронта" в Сенате.