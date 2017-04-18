Чего стыдится Марин Ле Пен? Своей бурной молодости

Лидер ультраправой французской партии "Национальный Фронт" и кандидат в президенты страны Марин Ле Пен в молодости была любительницей бурных вечеринок, а слава ее отца, политика Жана-Мари Ле Пена, принесла ей как пользу, так и вред, пишет Postimees.
Как сообщают французские СМИ, двое журналистов - Матье Дежан и Давид Дусе в начале этого года опубликовали книгу "Политика вопреки" ("La Politique malgré"), в которой описывается молодость Марин Ле Пен.
Марин Ле Пен / ROBERT PRATTA/REUTERS/Scanpix
Жан-Мари Ле Пен с дочерью Марин в 1974 году / -/AFP/Scanpix
В книге члены семьи, друзья и бывшие коллеги Марин Ле Пен рассказывают о ее детстве, молодости и о том, что еще в юности, когда ее не интересовала политика, она поддерживала своего отца.
Как говорится в книге, в подростковом возрасте Марин Ле Пен увлекалась чтением любовных романов и любила смотреть мыльные оперы. Нравились ей и военные фильмы.
Если ее отец Жан-Мари был знаком с классическими трудами как ультраправых, так и ультралевых политиков, то Марин эти произведения до сих пор не прочитала.
Как рассказал бывший коллега Марин Ле Пен Лорен де Сент-Африк, переход Марин от увлечения мыльными операми к изучению Конституции пятой республики поразил всех.
Кандидат в президенты Марин Ле Пен не стремится рассказывать о своей молодости, считается, что причина этого заключается в привилегированном детстве и богатстве ее семьи.
Марин Ле Пен / VINCENT KESSLER/REUTERS/Scanpix
Родившаяся 5 августа 1968 года в Нёйи-сюр-Сен Марин (Марион Анн Перрин) Ле Пен провела свое детство и юность на вилле в Сен-Клу. Ее отец Жан-Мари Ле Пен разбогател в 1976 году, унаследовав дом и находящееся в нем имущество ультраправого миллионера Хубера Ламбера. Марин было тогда восемь лет.
Незадолго до этого неизвестные взорвали бомбу возле их дома. Причиной атаки послужили ультраправые взгляды Жана-Мари Ле Пена. Никто в результате нападения не пострадал.
"На протяжении долгих лет эта атака была для Марин причиной, по которой она не хотела заниматься политикой. Политика для нее была связана с насилием и смертью", - пишет один из авторов книги Матье Дежан.
Партия кандидата в президенты Ле Пен "Национальный Фронт" пропагандирует ценности, которые противоречат происхождению Ле Пен, поскольку она росла в богатстве.
"Как лидер "Национального Фронта" она позиционирует себя рупором среднего класса и маленьких людей. Этот образ не соответствует ее прежней жизни - тому, что она выросла в богатстве, прожигала деньги и постоянно веселилась", - добавляет журналист.
Как сообщает Дежан, Марин Ле Пен стыдится своей молодости, потому что она вела бурную светскую жизнь, иногда пользуясь известностью своего отца, а иногда, напротив, скрывая, что является дочерью ультраправого политика.
Марин Ле Пен / Charles Platiau/Reuters/Scanpix
Марин Ле Пен окончила юридический факультет Парижского университета по специальности криминальное право и в 24 года стала адвокатом. Она занималась защитой нелегальных иммигрантов.
Во время учебы в университете у Марин Ле Пен возникли проблемы с местом для практики, потому что ни одно адвокатское бюро не хотело рисковать и брать ее к себе практиканткой. С помощью отца ей удалось все же найти место в бюро адвоката Жоржа-Поля Вагнера. Вагнер был прежним представителем "Национального Фронта" в Сенате.
Жан-Мари Ле Пен с дочерью Марин Ле Пен / Roberto Monaldo/lapresse/Scanpix
Марин Ле Пен проработала пять лет в адвокатском бюро Вагнера, став известным защитником нелегальных иммигрантов.
Тогда Марин попала под удар СМИ, обвинивших ее в том, что она защищает в суде нелегалов, чтобы обелить плохую репутацию партии "Национальный Фронт", а самой приобрести популярность.
В детстве родители оберегали Марин и двух ее старших сестер Мари-Каролин и Янн буквально от всего, но все же девочек дразнили в школе из-за репутации их отца.
В 1985 году, когда Марин была подростком, газета Libération написала, что Жан-Мари Ле Пен пытал людей во время Алжирской войны (1954 - 1962). Отец не хотел, чтобы Марин в этот день шла в школу, потому что был уверен, что на нее посыплются нападки. Марин все же отправилась в школу и предстала перед нападавшими, сказав провокаторам, что ее отец не сделал ничего неправильного.
В книге говорится, что Марин ладила с отцом лучше, чем с матерью, и уже в молодости переняла образ мышления отца. По словам ее матери Пьеретт Ле Пен, отношения между отцом и дочерью были симбиотические - они друг друга дополняли.
Жан-Мари Ле Пен выбрал крестным отцом для своей младшей дочери Марин владельца нескольких ночных клубов и борделей в Пигале (парижский район красных фонарей) Анри Боте по кличке Мсье Эрик. Его арестовали в середине 1970-х годов, суд назначил ему тюремное заключение сроком на два года.
"Месье Эрик был настоящим крестным отцом и парижским мафиози, которого наказали за сутенерство. В то же время он знался с политиками и был их другом", - пишет журналист Матье Дежан.
Марин Ле Пен в нескольких интервью говорила, что не знала ни о деятельности своего крестного отца, ни о его заключении. В то же время известно, что Марин и в подростковом возрасте, и во время учебы в университете вела достаточно веселую жизнь и посещала известные заведения.
Марин Ле Пен / LAURENT CHAMUSSY/SIPA/LAURENT CHAMUSSY/SIPA/SCANPIX
Некоторые члены "Национального фронта" до сих пор называют Марин Ле Пен тусовщицей.
"Когда Марин тусовалась, она делала это как следует. Она употребляла достаточно много алкоголя и попадала в разные недоразумения. Скандалов с ее участием стыдилась как семья, так и партия ее отца", - вспоминает подруга Марин Мари д’Эрбе.
Сейчас Марин Ле Пен не хочет вспоминать о своей бурной молодости, потому что стыдится ее и считает, что это может нанести ущерб ее репутации. В одном из интервью она все же упомянула о посещении ночных клубов, сказав, что она отправилась туда со старшей сестрой Янн и что их иногда путали.
Марин Ле Пен / PASCAL ROSSIGNOL/REUTERS/Scanpix
По данным журналиста Дежана, той сестрой, которая злоупотребляла алкоголем и попадала в неприятности, была все же Марин, а не Янн.
Как сообщается в книге, в 1990-х годах Марин Ле Пен была постоянной клиенткой парижского популярного ночного клуба Les Bains Douches, куда помимо нее приходили еще некоторые знаменитые французские политики, актеры, музыканты и модели.
Марин Ле Пен там познакомилась с несколькими знаменитостями, с которыми, как утверждается, она употребляла алкоголь и - иногда - кокаин. Кроме того, она не скрывала свои похождения с мужчинами, которые ее интересовали.
После того, как Марин Ле Пен ушла из адвокатского бюро Вагнера, у нее возникли проблемы с поиском новой работы - никто не хотел ее брать из-за имени ее отца.
"Фамилия Ле Пен только добавляет мне седых волос и приносит проблемы", - якобы жаловалась Марин друзьям.
Тогда на помощь пришел отец, однако этого было недостаточно для того, чтобы она стала самостоятельным и успешным адвокатом. Она завершила свою адвокатскую карьеру в 1998 году, когда ей было 30 лет, после чего отец взял ее на работу в правовую комиссию "Национального фронта", назначив ей зарплату в 30 000 французских франков (при переводе в современную валюту - 5800 евро).
Она не была успешной в этой работе, но все изменилось в 1999 году, когда возникли внутрипартийные разногласия и Марин смогла утвердиться.
Марин Ле Пен / DAVID NIVIERE/SIPA/DAVID NIVIERE/SIPA/Scanpix
Из-за разногласий ультраправые разделились на два лагеря. Вице-председатель "Национального фронта" Бруно Мегре попытался вынудить Жана-Мари Ле Пена подать в отставку с поста председателя партии, но это не удалось.
В это же время разразилась семейная драма, поскольку старшая дочь Мари-Каролин решила поддержать Мегре, а не отца. Жан-Мари был крайне разочарован, потому что хотел, чтобы дочь впоследствии заняла его место. Он никогда ей этого не простил и отказался от общения с ней.
Тогда отец взял Марин в ученицы, и, как видно сейчас, уроки не прошли даром - Марин превратилась в харизматичного лидера.
По словам французских политических обозревателей, Жан-Мари Ле Пен и его дочь Марин Ле Пен как политики одинаковы - доминирующие и жаждущие власти.
Жан-Мари Ле Пен и его дочь Марин Ле Пен / Charles Platiau/Reuters/Scanpix
Это сходство однако не помешало тому, что дочь в 2015 году вынудила отца выйти из партии, после чего французские издания написали, что теперь "Национальным фронтом" единолично руководит Марин Ле Пен.
Марин Ле Пен стала членом "Национального фронта" в 1986 году, когда ей было 18 лет. С 1998 по 2003 годы она была руководителем правовой комиссии этой партии, в 2000 году она стала членом исполнительного комитета партии, а в 2003 году ее избрали вице-председателем партии.
В 2011 году она была избрана председателем "Национального фронта" вместо отца, она до сих пор возглавляет партию.
Марин Ле Пен была дважды замужем, оба брака закончились разводом. У нее три дочери.