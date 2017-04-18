Фотоновость: как папа на пенсии Бенедикт XVI отпраздновал свой 90-й день рождения?

Свое 90-летие папа встречал в кругу гостей со своей родины, Баварии, в том числе своего брата, 93-летнего священника Георга Ратцингера. Как это принято у баварцев, вместе они потягивали пиво.

В кругу гостей со своей родины, Баварии./ OSSERVATORE ROMANO / REUTERS / Scanpix

Папа-эмеритус Бенедикт XVI родился 16 апреля 1927 года в немецком Марктле. Священником он стал в 1951 году.

Еще до избрания папой в 2005 году кардинал Йозеф Ратцингер был признанным деятелем, которого часто именовали выдающимся католическим теологом ХХ века.

В качестве папы он сумел войти в историю и в плане организации церковной жизни, когда 28 февраля 2013 года объявил о своей отставке. До этого на протяжении многих веков ни один папа в отставку не уходил, предполагалось, что глава церкви остается в этой должности до смерти, независимо от того, позволяет это его здоровье или нет. Бенедикт XVI сумел найти теологически и административно корректный способ уйти на пенсию.