На востоке Турции разбился полицейский вертолет

На востоке Турции потерпел крушение полицейский вертолет Sikorsky S-70, на борту которого находились 12 человек, сообщает ТАСС.

По информации местных СМИ, вертолет исчез с радаров в 13:30. На борту находились семь полицейских, двое судей и три члена экипажа. Известно, что судьи должны были отвечать за окружную избирательную комиссию.

Вертолет принадлежал Главному управлению безопасности Турции. Авария произошла в провинции Тунджели.

На помощь отправились военные и 10 человек из МЧС Турции.