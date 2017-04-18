Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

На востоке Турции разбился полицейский вертолет

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Турецкий полицейский и машины скорой помощи. | ФОТО: Scanpix

На востоке Турции в провинции Тунджели потерпел крушение полицейский вертолет, сообщает Reuters.

На востоке Турции потерпел крушение полицейский вертолет Sikorsky S-70, на борту которого находились 12 человек, сообщает ТАСС.

По информации местных СМИ, вертолет исчез с радаров в 13:30. На борту находились семь полицейских, двое судей и три члена экипажа. Известно, что судьи должны были отвечать за окружную избирательную комиссию.

Вертолет принадлежал Главному управлению безопасности Турции. Авария произошла в провинции Тунджели.

На помощь отправились военные и 10 человек из МЧС Турции.

Наверх