Не всем родителям детей-инвалидов будут погашены учебные кредиты

Первое чтение прошел законопроект, которым создается основание для родителей детей с тяжелой формой инвалидностью аннулировать за счет государства учебный кредит. Законопроект весьма позитивен, поскольку расширяет круг людей, имеющих право не возвращать учебные кредиты. Кроме того, со вступлением в начале 2018 года нового закона, процесс аннулирования кредитов станет быстрее и эффективнее.

В этом смысле, проект закона можно поддержать, однако, в нем кроется одно противоречие, считает вице-председатель парламентской комиссии по социальным делам, социал-демократ Моника Науканымм. А именно, это благо можно будет использовать лишь в том случае, если степень инвалидности ребенка была определена уже после подачи ходатайства на получение учебного кредита: «Таким образом, это не распространяется автоматически на всех родителей детей с тяжелой и глубокой формами инвалидности. Если родитель не в курсе дел и пройдет экспертизу по инвалидности ребенка за месяц до получения учебного кредита, то на него право на погашение кредита распространяться не будет».

По словам Хауканымме, такая конструкция неизбежно вызывает чувство несправедливости, поскольку ведь нет разницы, когда конкретно было определена инвалидность ребенка. Если в семье растет ребенок с тяжелой или глубокой формами инвалидности, то это неизбежно влечет за собой дополнительные расходы, которых нет в семьях со здоровыми детьми, и многим родителям по этой причине приходится отказываться от привычного уклада жизни и работы.

Родитель не должен из-за нагрузки по опеке оказаться в ситуации, когда он не имеет средств к существованию: «Все родители, которые могут и хотят развиваться и учиться, имея ребенка-инвалида, заслуживают одобрения и признание, так почему бы делать это через аннулирование учебных кредитов».

На будущий год государство рассчитывает, что ходатайство об аннулировании учебного кредита, подадут 293 родителя детей с тяжелой формой инвалидности, а в последующие годы – по 60. Для этого в бюджете будущего года будут предусмотрены почти 630 000 евро, а в каждый последующий год – по почти 130 000 евро.