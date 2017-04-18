Андрей Аршавин может вернуться в сборную России по футболу

"Многие футболисты того поколения по-прежнему выходят на поле. Это и Аршавин, и Павлюченко, и Зырянов, и Жирков, за ЦСКА выступают братья Березуцкие и Игнашевич. Невозможно сейчас конкретно сказать "да" или "нет", это будет неправильно, - сказал Черчесов в эфире программы "Футбол России" на канале "Россия 24".

Последний раз Андрей Аршавин играл за национальную сборную 15 августа 2012 года в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара. В 2016 году 35-летний ветеран перешел в казахстанский "Кайрат", за который с тех пор провел 38 матчей и забил 11 мячей, пишет newsru.com.

Черчесов также выразил недовольство уровнем, который последнее время демонстрирует один из лидеров национальной команды Александр Кокорин.

"Он перешел из "Динамо" в "Зенит", это другие требования, другие партнеры, другое внутреннее состояние. На данный момент тот уровень, который у Кокорина есть, нас не до конца устраивает. Поэтому не случайно его не было на последнем сборе. У нас есть месяц до окончания чемпионата, поэтому мы никого не вычеркиваем. Я его, наверное, знаю лучше, чем многие", - отметил наставник.

Ближайшие официальные матчи сборная России проведет в рамках Кубка конфедераций, который с 17 июня по 2 июля 2017 года примут Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Россияне в группе A встретятся с Португалией, Новой Зеландией и Мексикой.