Картина дня: убийство в Кохтла-Ярве, судебный процесс Сависаара и заблудившаяся весна

В Кохтла-Ярве убили мужчину

Читатель портала Rus.Postimees, пожелавший сохранить анонимность, сообщил, что в районе Ору в Котхла-Ярве произошло убийство. Советник по прессе Лыунаской окружной прокуратуры Каури Синкявичюс, замещающий сейчас Елену Филипову из Вируской окружной прокуратуры, подтвердил эту информацию. Читайте далее...

Сависаар передал в суд объемную историю болезни: экспертиза может занять до восьми месяцев

Эдгар Сависаар выстраивает линию защиты в суде. Для этих целей политик передал на судебно-медицинскую экспертизу охватывающую десятки лет историю болезни, на изучение которой уйдет несколько месяцев. Читайте далее...

Судья о возможном прекращении дела Сависаара: судьи не боятся принимать такие решения

Одна из самых известных судей Эстонии Хелве Сяргава, много лет возглавлявшая Харьюский уездный суд, комментируя возможное прекращение производства по делу Эдгара Сависаара, сказала, что судья не позволит общественности влиять на него, если ему придется выносить подобное решение. Читайте далее...

Кальюлайд пожалел Сависаара

Старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд объяснил в своем блоге, почему минувшей осенью перед съездом Центристской партии он не поддержал выдвижение кандидатуры Эдгара Сависаара на пост председателя. Читайте далее...

Грузия обвинила Россию в посягательстве на суверенитет

Специальный представитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе назвал предстоящий визит главы МИД России Сергея Лаврова в Сухуми нарушением суверенитета Грузии. Читайте далее...

Цветы замерзли, птицы улетают обратно на юг. Куда делась долгожданная весна?

Астрономическая весна началась почти месяц назад, но погода категорически не желает улучшаться. Скорее, наоборот: в конце прошлой недели Эстонию накрыла холодная волна, которая не собирается отступать и в ближайшие дни. Читайте далее...

Эстонские парламентарии отправились на транспортную выставку в Москву

Сегодня члены экономической комиссии Рийгикогу вместе с эстонскими предпринимателями принимают участие в транспортной выставке TransRussia в Москве. В состав делегации также вошел вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций. Читайте далее...

Инструктора на экзамене по вождению может заменить GPS-навигатор

В Департаменте шоссейных дорог зреет план, в соответствии с которым во время экзамена по вождению инструкции больше не будет давать экзаменатор: желающий получить права должен будет следовать указаниям GPS-навигатора. Читать далее...

Райнер Вакра о плакате в Ласнамяэ: районная управа совсем забыла об уважении к людям

"Вчера прочел на Rus.Postimees письмо читательницы о рекламном плакате в Ласнамяэ, который призывает местных жителей поставить лайк страничке районной управы в Facebook. Затем невольно заглянул в комментарии, которые были такими же возмущенными, как и письмо, - отметил Райнер Вакра.

Найден победитель лотереи, который не пришел за выигрышем в 87 млн евро

Пресс-секретарь финской государственной лотерейной фирмы Veikkaus Пирьё Ильвес сообщил, что победитель Eurojackpot почти в 87 млн евро найден, но его имя не разглашается. Читайте далее...