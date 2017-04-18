Удаляйте сразу: полиция предупреждает о мошеннических письмах

«На этой неделе я получила уже несколько запросов от людей, которые обнаружили в своих почтовых ящиках письма, в которых есть анкета, похожая на те, которые бывают на бумажных носителях, в которой EBN просит заполнить пустые строки, - написала Пунак. – Речь идет о мошеннических письмах. В маленьком письме содержится часть договора, которым заполнивший анкету берет на себя обязательство платить деньги. Советую этот текст найти ради интереса, чтобы в следующий раз, в случае столкновения с подобными мошенническими схемами, уметь замечать скрытую часть договора. Письмо можно выбросить».

Мошенническое письмо выглядит так: