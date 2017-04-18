Политолог: хорошо бы китайцы устроили в Пхеньяне дворцовый переворот!

То, что сейчас происходит вокруг Северной Кореи, по горькой иронии напоминает Карибский кризис 1962 года (он же Кубинский ракетный кризис). Тогда советский флот приблизился к Кубе, которая находилась в блокаде США, чтобы любой ценой доставить на остров дополнительные части к уже размещенной там советской ракетной системе. Мир в октябре 1962 года был неимоверно близок к ядерной войне. По мере того, как сокращалось расстояние между флотами, международное напряжение росло. Одним словом, это была игра на нервах.

В конце концов решение было найдено. Советский Союз убрал свои ракеты с Кубы. США, в свою очередь, убрали свои ракеты из Турции и Италии и гарантировали, что больше не будут пытаться свергнуть режим Фиделя Кастро в Гаване с помощью силы (его брат Рауль Кастро до сих пор у власти).

В теории игр такую ситуацию называют игрой в труса. Игра идет (по одной из версий) следующим образом. Два крутых чувака в крутых тачках мчатся друг на друга по шоссе на полной скорости. Тот, кто свернет, – трус. Если оба не свернут, оба будут... крутыми чуваками. И рыдающие подруги станут носить на их могилы охапки цветов. К счастью, на свете еще немало трусов, которые в какой-то момент сворачивают, потому что одумываются. Или потому что пугаются смерти.

С начала ядерного века «большие люди» избегали, или по крайней мере пытались избегать, сражений в песочнице. Всегда находилось рациональное решение (иначе нас бы уже не было).

К сожалению, если говорить о нынешнем корейском кризисе, ситуация слишком запутанная. Игроков куда больше двух, а вместо одной дороги – перекресток, по которому ездят в разных направлениях.

Что за игра идет в Корее?

Извращенно-рациональная политика

В некотором смысле всё вроде бы просто. После закончившейся в 1953 году перемирием войны на юге полуострова было построено одно из самых успешных и развитых государств мира. На севере в то же самое время под руководство династии Кимов был построен крупнейший в мире концлагерь, обитатели которого, люди с промытыми мозгами, прозябают на грани голодной смерти (миллионы уже умерли от голода). Мировая общественность во главе с заинтересованными странами (США, Китай, Россия) давно должны были бы ликвидировать эдакий дурдом.

По какой-то причине этого не случилось. Напряженность лишь возрастала. С одной стороны, возрастала она благодаря династии Кимов, которые для усиления своей внутренне- и внешнеполитической позиции создали ядерную и ракетную программы. Их политика в своем роде, пусть и в извращенной форме, достаточно рациональна. В случае, если режим будет свергнут, северокорейскую элиту ждет темное будущее.

С другой стороны, супердержавы вместо того, чтобы урегулировать ситуацию в зародыше, вели каждая свою политику, исходящую из собственных частных интересов. Что в итоге означало, что никто не хотел решать проблему, потому что варианта, который удовлетворил бы всех, могло и не быть.