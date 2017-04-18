В Кохтла-Ярве убили мужчину

«В поселке Ору (Ида-Вирумаа) женщина зарезала своего гражданского мужа. Ранее женщина уже была судима за то же самое деяние», - написал в редакцию читатель.

Советник по прессе Каури Синкявичюс подтвердил, что убийство действительно имело место в Ору и добавил, что на сегодняшней стадии расследования о произошедшем инциденте он может рассказать немного, а именно следующее: «Ранним утром 15 апреля в квартире, расположенной на улице Казе в районе Ору в Кохтла-Ярве, во время совместного распития алкогольных напитков 42-летняя женщина нанесла удар острым предметом своему сожителю. В результате этого действия 45-летний мужчина умер. Точные обстоятельства произошедшего выясняются в ходе уголовного производства, которое было начато по статье Пенитенциарного кодекса, предусматривающей убийство».