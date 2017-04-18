Элегантный дом в Йыхви ждет своих новых хозяев

Вот, например, дом в Йыхви, на который вам стоит обратить внимание. В доме четыре спальни, каминный зал, кухня, две ванных комнаты, подсобные помещения и кабинет. Общая площадь дома - 200 м2. Площадь ухоженного участка - 693 м2.

Фото: KV.EE

Дом построен из высококачественных натуральных материалов в 2007 году, косметический ремонт сделан в 2014 году. Интерьер продуман и выдержан в светлых тонах.

Фото: KV.EE

Стены окрашены в приятные светлые тона. Много встроенных шкафов. Кухонная мебель изготовлена на заказ.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Отопление комбинированное: кондиционер, камин, инфракрасное отопление и подогрев пола.

В распоряжение новых владельцев также поступит отдельно стоящий на участке комплекс из сауны в стиле английского паба, летней террасы для отдыха, перголы, уличного камина из старинного кирпича и двухэтажного утепленного гаража.

Всю информацию и много фотографий смотрим на странице KV.EE.