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Элегантный дом в Йыхви ждет своих новых хозяев

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Фото: KV.EE

Часто, публикуя информацию о жилье в Ида-Вирумаа, мы ограничиваемся подборкой дешевых предложений. Однако и там есть элитные дома, которые, между прочим, стоят раз в пять дешевле, чем аналогичные в Таллинне или ближайших окрестностях столицы.

Вот, например, дом в Йыхви, на который вам стоит обратить внимание. В доме четыре спальни, каминный зал, кухня, две ванных комнаты, подсобные помещения и кабинет. Общая площадь дома - 200 м2. Площадь ухоженного участка - 693 м2.

Фото: KV.EE

Дом построен из высококачественных натуральных материалов в 2007 году, косметический ремонт сделан в 2014 году. Интерьер продуман и выдержан в светлых тонах.

Фото: KV.EE

Стены окрашены в приятные светлые тона. Много встроенных шкафов. Кухонная мебель изготовлена на заказ.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Отопление комбинированное: кондиционер, камин, инфракрасное отопление и подогрев пола.

В распоряжение новых владельцев также поступит отдельно стоящий на участке комплекс из сауны в стиле английского паба, летней террасы для отдыха, перголы, уличного камина из старинного кирпича и двухэтажного утепленного гаража.

Всю информацию и много фотографий смотрим на странице KV.EE.

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