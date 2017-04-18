Вопрос читателя: имею ли я право перенести свой отпуск?

Отвечает заведующая консультационной службой Трудовой инспекции Анни Райгна

Во-первых, важно знать, утвержден ли в фирме график отпусков. Его составляют и демонстрируют работникам в течение первого квартале года, т.е. не позднее конца марта. Работодатель должен отметить в графике основной и неиспользованный отпуск, но в него можно добавить и другие отпуска, например, отцовский отпуск, отпуск по уходу за ребенком или учебный.

Если октябрьский отпуск включен в график как часть основного, и этот график утвержден, его можно перенести только по соглашению сторон. Если график еще не утвержден, вы можете предложить работодателю внести исправления в основной отпуск, но работодатель при этом не обязан учитывать ваши пожелания (за исключением случаев, когла вы являетесь родителем маленького ребенка).

Если график отпусков не составлен, и этого не делается, вы можете использовать основной отпуск по своему усмотрению. Важно, что для получения отпуска вы должны подать работодателю заявление минимум за 14 дней.

Основной отпуск длиной 28 календарных дней необходимо использовать целиком. Чтобы разбить его на части, необходимо договориться с работодателем. Если соглашение не будет достигнуто, вы можете брать отпуск, когда хотите, но целиком.