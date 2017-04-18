Несправедливо и необъективно: медаль «Медвежьей услуги» оскорбила Таави Ааса

«Нас оскорбили этой медалью, - сказал Аас, - спустя всего несколько дней после того, как поддержанный Таллинном проект исследования и консервации алтаря Роде в церкви Нигулисте получил высшее возможное в Европе признание - приз Europa Nostra. Для нас такая негативная оценка чрезвычайно неожиданна, потому что до сих пор от общества никаких критических сигналов в наш адрес не поступало и оно до сих пор не объяснило, в чем дело».

Медали общество удостоило департамент «за нанесение ущерба историческим зданиям и ландшафтным заказникам». По мнению общества, охране этих объектов последний год уделяется недостаточно внимания.

Аас указал, что сейчас в Домской церкви ведется крупное исследование украшений алтарной стены работы Христиана Акерманна, что относится также к проектам европейского масштаба. Город нынче выделил на реконструкцию церквей в городе больше денег, чем государство. Совсем недавно был подписан договор о выделении 50 тысяч евро на ремонт органа Карловской церкви, еще 50 тысяч евро выделены на реставрацию Казанской церкви.

По его словам, обидно, когда все это намеренно оставляется незамеченным. Возникает вопрос о мотивах, которыми руководствовались оценщики. «Мы поместим эту медаль «Медвежьей услуги» в Ратуше рядом с европейской высшей наградой "Europa Nostra", - сказал Таави Аас.