Раквереский «умный дом» так и не был построен: банкротство при долге почти в три миллиона

Подозрения, что дела обстоят совсем не благополучно, окончательно укрепились, когда фонд объявил о своем банкротстве. Официально Virumaa Kompetentsikeskus будет объявлен банкротом 21 апреля.

«Это означает, что средства, выделенные EAS на перестройку здания, в котором находился фонд, в «умный дом», не были использованы, ведь фонд просуществовал вместо пяти лет чуть более года, объяснила позицию EAS руководитель по маркетингу Пирет Рейнсон.

Председатель правления фонда Virumaa Kompetentsikeskus Урмас Тамм парирует, что никаких документов, подтверждающих претензии EAS, ни до него, ни до банкротного управляющего еще не дошли.

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