Раазуке: финансовые учреждения превратились в продолжение руки полиции
18 апреля 2017 г., 15:58
По словам руководитель объединенного банка DNB/Nordea Эркки Раазуке, чрезмерное регулирование финансового сектора привело к ситуации, когда финансовые учреждения превратились в продолжение руки полиции.
«Надзор осуществляется в предусмотренном порядке, но сложность, противоречивость и абсурдность регуляций достигла своего пика и я надеюсь, что все повернется вспять. Из финансовых учреждений сделали продолжение руки полиции», - отметил он.
По его словам, может быть с точки зрения общества такое положение вещей и оптимально, но перед этим должен были пройти общественные дебаты.