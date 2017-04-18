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Раазуке: финансовые учреждения превратились в продолжение руки полиции

BNS
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Эркки Раазуке. | ФОТО: Toomas Huik

По словам руководитель объединенного банка DNB/Nordea Эркки Раазуке, чрезмерное регулирование финансового сектора привело к ситуации, когда финансовые учреждения превратились в продолжение руки полиции.

«Надзор осуществляется в предусмотренном порядке, но сложность, противоречивость и абсурдность регуляций достигла своего пика и я надеюсь, что все повернется вспять. Из финансовых учреждений сделали продолжение руки полиции», - отметил он.

По его словам, может быть с точки зрения общества такое положение вещей и оптимально, но перед этим должен были пройти общественные дебаты.

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