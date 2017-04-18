Во Франции задержаны двое подозреваемых в подготовке атак перед выборами президента

По его словам, задержанные подозреваются в подготовке "неизбежной и насильственной атаки" в преддверии первого раунда президентских выборов в стране, сообщает Newsru.com.

"Это два радикально настроенных человека, родившиеся в 1987 и 1993 годах во Франции, намеревались совершить в самый краткий срок - под этим я подразумеваю ближайшие дни - нападение на французскую землю", - заявил Фекль во время пресс-конференции во вторник, 18 апреля.

Министр добавил, что в настоящее время полиция проводит обыски. "Я не буду давать более подробную информацию о расследовании, которое продолжается", - заявил Фекль. По его словам, предполагаемая атака была предотвращена.

Также Фекль отметил, что "террористический риск остается выше, чем когда-либо", цитирует выступление министра телеканал LCI. В этих условиях меры безопасности вокруг выборов и кандидатов в президенты были усилены.

В то время как во Франции продолжает действовать чрезвычайное положение после череды терактов двух последних лет, более 50 000 полицейских, жандармов и солдат будут поддерживать безопасности на каждом этапе выборов.

"Было сделано все, чтобы обеспечить безопасность этого большого события для нашей демократии и для нашей республики. Силы безопасности мобилизованы по всей территории Франции, чтобы обеспечить безопасность французского народа и чтобы президентская кампания прошла гладко", - отчитался Фекль.