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Видео: поспешивший на помощь пешеходу водитель забыл поднять ручник и спровоцировал ДТП

Rus.Postimees.ee
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В объектив видеорегистратора попало ДТП, которое спровоцировал водитель, попытавшийся помочь пожилой женщине на пешеходном переходе, но забывший поднять ручной тормоз.

Инцидент произошел в Курессааре 17 февраля около 18.00. Водитель, остановившийся для того, чтобы пропустить пожилую женщину на пешеходном переходе, заметил, что она нуждается в помощи.

Мужчина вышел из автомобиля, чтобы помочь пешеходу, но, к сожалению, забыл поднять ручной тормоз, из-за чего машина покатилась прямо на них. Когда водитель попытался остановить свой автомобиль, женщина упала.

Вся цепочка событий попала в объектив видеорегистратора другой машины. Очевидец опубликовал видео лишь пару дней назад в социальных сетях.

"Насколько мне известно, дама отделалась лишь легким испугом. Я попросил водителя позвонить в скорую на всякий случай. Я торопился, поэтому, увидев, что все в порядке и скорая вызвана, уехал с места происшествия", - рассказал он.

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