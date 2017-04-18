Участь Криштафовича постигла еще одного члена Свободной партии: задавала неудобные вопросы

Программа TV3 "Kuuuurija" отмечает, что Силвет сделала запрос комиссии по надзору за финансированием партий, в котором хотела знать, можно ли финансировать деятельность избирательных союзов из государственного пособия для партий, сообщает портал Rus.err.ee.

В документе, отправленном Силвет Мяртом Меэсаком, отмечается, что основанием для исключения было заявление от руководителей тартуской ячейки.

"Данный человек не уважает мнение партии, не знает задач партии и не следует уставу. Исходя из этого, можно сделать вывод, что речь идет о конфликтном человеке, чье поведение является злонамеренным, и который не хочет содействовать однопартийцам в достижении целей", – так обосновали в партии исключение Силвет.