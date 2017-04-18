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Видео: фанаты забросали футболистов «Копенгагена» мертвыми крысами

Sports.ee
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Фанаты забросали футболистов «Копенгагена» мертвыми крысами. | ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Фанаты датского футбольного клуба «Брондбю» бросили в сторону игроков «Копенгагена» несколько мертвых крыс во время матча команд в рамках чемпионата страны. Видео инцидента размещено на канале HYPE VIDEOS в YouTube, пишет «Лента.ру».

Эпизод произошел за пять минут до конца встречи, когда футболисты «Копенгагена» собирались разыграть угловой. Работники стадиона убрали мертвых грызунов с газона, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из столицы Дании.

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