Видео: фанаты забросали футболистов «Копенгагена» мертвыми крысами
18 апреля 2017 г., 16:30
Фанаты датского футбольного клуба «Брондбю» бросили в сторону игроков «Копенгагена» несколько мертвых крыс во время матча команд в рамках чемпионата страны. Видео инцидента размещено на канале HYPE VIDEOS в YouTube, пишет «Лента.ру».
Эпизод произошел за пять минут до конца встречи, когда футболисты «Копенгагена» собирались разыграть угловой. Работники стадиона убрали мертвых грызунов с газона, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из столицы Дании.