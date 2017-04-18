Профессор-криминолог о деле Сависаара: это может создать неприятный прецедент

Для прекращения процесса по уголовному делу Сависаара не достаточно того, что он неизлечимо болен, объяснил профессор. Для того чтобы прекратить уголовное дело, нужно прийти к выводу, что из-за неизлечимого заболевания он не в состоянии ни участвовать в уголовном процессе, ни нести наказание: «Такое решение требует неправовых экспертных знаний, и поэтому естественно, что для получения ясности в этом плане назначение экспертизы было обоснованым».

Мнение экспертной комиссии не привязывает суд к себе, подчеркнул Гинтер: «Суд может назначить повторную экспертизу, если посчитает, что мнение экспертов не убедительно, но для этого у суда должно быть понятное объяснение, почему он считает, что повторная экспертиза нужна. Весьма высока вероятность того, что суд согласится с мнением экспертов вне зависимости от того, к какому мнению они придут».

До сих пор, по словам профессора, эксперты крайне редко приходили к выводу, что подозреваемый или обвиняемый из-за своего неизлечимого заболевания не в состоянии участвовать в уголовном процессе и отбывать наказание – даже в случае, если обвиняемый во время судебного заседания лежал в постели, не всегда принималось решение о том, что это делает его неспособным участвовать в процессе.

Создание плохого прецедента

«Если же эксперты придут к такому выводу в деле Сависаара, то это окажет свое влияние на будущее – ходатайств о прекращении производства по этой причине начнет поступать больше», - считает Гинтер.

В то же время, он уверен, что нет причин думать, что экспертам станет проще приходить к выводу, что человек не в состоянии участвовать в процессе и отбывать наказание – и в будущем будут исходить из тех же самых критериев, на основании которых они составляли свои мнения до сих пор, и на основании которых они формируют свое мнение в отношении Сависаара.

«Если производство по уголовному делу Сависаара прекратится, то это не окажет никакого влияния ни на кого из других обвиняемых в этом деле. Нет данных о том, что обвинения других обвиняемых основаны на показаниях Сависаара, а при вынесении приговора других обвиняемым, признание вины Сависаара не имеет никакого значения», - прокомментировал судьбу других обвиняемых: Кунмана, Туулберга, Тедера, Рейльяна, Кофкина, Кутвера, Калло, процессор Гинтер.

Заключенный с онкологией продолжил совершать преступления

Начиная с сентября 2011 года, когда неизлечимые заболевания добавили в список причин, исключающих уголовное преследование, на этом основании уголовные дела были прекращены девять раз. В прошлом году таких случаев было два, годом ранее – ни одного.

В 2012 году Вируский уездный суд постановил прекратить уголовное производство против ранее трижды судимого Владимира. Мужчину обвиняли в систематических кражах со взломами, совершаемых в группе.

Всего за пару месяцев до этого Тартуский уездный суд отпустил отбывавшего трехлетнее заключение Владимира из тюрьмы, поскольку он нуждался в химиотерапии. Руководитель медицинского отдела Тартуской тюрьмы решил, что все его заболевания дают тяжелый прогноз для Владимира.

Через три года, в 2015 году Владимира вместе с подельниками вновь признали виновным в неоднократных взломах квартир и кражах, в том числе, один раз в присутствии потерпевшего. Владимир заключил с прокуратурой соглашения, признав свою вину и согласившись с годом тюремного заключения. В начале прошлого года суд перенес исполнение заключения на шесть месяцев, поскольку тот лечился. Прошлым летом, теперь уже 30-летний Владимир в очередной раз был наказан в административном порядке за имущественное правонарушение.