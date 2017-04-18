Эстонские политики в Москве: хорошо уже то, что мы сюда приехали

Чем эстонские политики и чиновники готовы помочь нашему бизнесу? «Мы поможем эстонскому бизнесу своим присутствием. Без поддержки политических сил сложно вести коммерческие дела, - признал Денис Бородич. - Через неделю состоится заседание транзитной комиссии, которую возглавляет министр транспорта Эстонии. Это огромный шаг вперед. Пора прислушаться к потребностям сектора, оказав необходимую политическую поддержку».

Председатель группы поддержки Ида-Вирумаа Дмитрий Дмитриев: «Мы должны показать, что готовы к сотрудничеству. Несмотря на тяжелую политическую ситуацию, не следует мешать предпринимателям поддерживать хорошие контакты с Россией. В Ида-Вирумаа очень много российского капитала и инвестиций, без которых в нашем регионе мало что было бы построено».

Руководитель экономической комиссии Рийгикогу Айвар Кокк: «Уже то, что эстонские политики приехали вместе с предпринимателями в Москву, - это большой шаг вперед. Тем самым мы показываем, что политики и бизнесмены действуют вместе, это одна команда. Если политики не будут помогать предпринимателям, успех не придет».

Вице-канцлер министерства экономики Ахти Кунингас обратил внимание на конкретные итоги переговоров в Москве: «Мы обсудили с замминистра транспорта России Сергеем Аристовым прямое авиасообщение с Петербургом, а также ускорение железнодорожного сообщения. Почему бы нам вместо того, чтобы тратить на поездку целых 7 часов, не добираться до Питера всего за 4 часа?!»