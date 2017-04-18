Замминистра транспорта России Rus.Postimees: надо чаще встречаться!

После открытия международного экономического форума TransRussia в Москве замминистра транспорта России Николай Асаул дал интервью Rus.Postimees. Смотрите видео!

- Год назад министр транспорта России Максим Соколов сказал Rus.Postimees, что внимательно следит за ситуацией, которая сложилась вокруг временного падения железнодорожных грузоперевозок в сторону Эстонии (осталось только 6 составов в сутки). Почему временное падение затягивается?

- Мы должны более активно участвовать в таких мероприятиях, как TransRussia, мы должны искать пути наращивания груза и пассажирооборота, надо развивать инфраструктуру и снимать барьеры, чаще проводить заседания межправительственных комиссий по разным видам транспорта, анализировать проблемы и находить пути их решения.

- Что мешает восстановлению нормального сотрудничества?

- Говоря простым языком, надо чаще встречаться, откровенно обсуждать имеющиеся проблемы и тогда любые решения могут быть найдены.

- Насколько и чем Эстония может быть привлекательна для российского транзита?

- Эстония вовлечена во все транспортные процессы, поэтому здесь важна инициатива эстонского бизнеса, и мы эту инциативу будем поддерживать. Мы работаем над совершенствованием пунктов пропуска по наращиванию пропускной способности. Это бутылочное горлышко в наших контактах. Но здесь не стоит фокусироваться только на одном виде транспорта, надо развивать в том числе и мультимодельные виды перевозок.